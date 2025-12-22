Aaj Ka Ank Jyotish 22 December 2025: मूलांक 6 के जातकों पर बढ़ेगा ऑफिस में काम का बोझ, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नंबर 22 की ऊर्जा जिम्मेदारी, संरचना, धैर्य और लगातार मेहनत से सपनों को हकीकत में बदलने से जुड़ी होती है। यह शॉर्टकट या जल्दबाजी को सपोर्ट नहीं करता। वहीं, आज का यूनिवर्सल डे नंबर 7 है, जिस पर केतु का प्रभाव माना जाता है। यह अंक आध्यात्मिकता, अंदरूनी समझ, आत्मचिंतन और भावनात्मक समझदारी से जुड़ा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन आपके लिए बहुत मजबूत है। 22/4 की ऊर्जा आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती है। आप खुद को स्थिर, फोकस्ड और जिम्मेदार महसूस करेंगे। काम में प्लानिंग, ऑर्गनाइजेशन और लंबे फैसले संतुष्टि देंगे। पैसों में संभालकर चलने से स्थिरता बढ़ेगी। रिश्तों में आप कम बोलेंगे, लेकिन आपके काम आपकी परवाह दिखा देंगे।

टिप: अपने तरीके पर भरोसा रखें, आप दिन की ऊर्जा के साथ तालमेल में हैं।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दिन की ऊर्जा जल्दबाजी को रोकती है। अचानक बदलाव या ट्रैवल प्लान अटक सकते हैं। काम में धैर्य रखें और नियमों से लड़ने से बचें। पैसों में कंट्रोल जरूरी है। रिश्तों में दूरी खल सकती है, लेकिन अभी स्पेस देना जरूरी है।

टिप: आज की आजादी आत्म-नियंत्रण से आएगी, विरोध से नहीं।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप दूसरों की जिम्मेदारी उठाते-उठाते भावनात्मक रूप से थक सकते हैं। काम में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन तारीफ बाद में मिलेगी। अपना काम ईमानदारी से करते रहें। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा जुड़ाव से बचें। कभी-कभी प्यार का मतलब पीछे हटना भी होता है।

टिप: आज की भावनात्मक समझ लंबे रिश्तों को मजबूत करेगी।