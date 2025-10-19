Aaj Ka Ank Jyotish 19 October 2025: किस मूलांक की चमकेगी किस्मत? पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 1 और 2 की ऊर्जा आज एक साथ मिलकर व्यक्तिगत आत्मविश्वास और सहयोग की भावना को जगा रहा है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहे वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है)

आज आपका स्वाभाविक नेतृत्व थोड़ा नरम महसूस हो सकता है। पेशेवर जीवन में, सफलता टीमवर्क और सहयोग से मिलेगी, अकेले आगे बढ़ने से नहीं। रिश्तों में, आपका साथी आज अधिक ध्यान या भावनात्मक आश्वासन चाह सकता है। धैर्य से सुनें और संवेदना दिखाएं। आध्यात्मिक रूप से, विनम्रता आपके नेतृत्व में और भी सामंजस्य लाएगी।

शुभ रंग: सफेद

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सलाह: साझेदारी में काम करना एकल जोखिमों की तुलना में अधिक स्थिरता ला सकता है।

रिश्तों की सलाह: अपने शब्दों में कोमलता रखें और धैर्य दिखाएं।

संकल्प वाक्य: “मैं नेतृत्व को दया और सामंजस्य के साथ संतुलित करता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है)



आज कदिन आपकी स्वाभाविक ऊर्जा से पूरी तरह मेल खाता है। पेशेवर रूप से, आपकी अंतर्दृष्टि निर्णय लेने में मदद करेगी, खासकर साझेदारी या बातचीत में। रिश्तों में, जब आप सच्चे मन से देखभाल जताते हैं, तो भावनात्मक बंधन और मजबूत होते हैं। आध्यात्मिक रूप से, प्रार्थना या ध्यान से मन को शांति और संतुलन मिलेगा।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सलाह: आर्थिक निर्णय लेने से पहले अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें।

रिश्तों की सलाह: अपनी भावनाएं खुलेपन से साझा करें, पर अधिक संवेदनशील न बनें।

संकल्प वाक्य: “मैं सामंजस्य, शांति और भावनात्मक स्पष्टता को अपनाता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है)