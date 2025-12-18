Aaj Ka Ank Jyotish 18 December 2025: मूलांक 1 खर्चों पर रखें कंट्रोल, शानदार बीतेगा दिन, पढ़ें अंक राशिफल
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 18 दिसंबर की ऊर्जा पिछले दिन से हल्की है, लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी बनी हुई है। मूलांक 9 आपको आत्ममंथन, माफी, भावनात्मक बोझ छोड़ने और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका सख्त स्वभाव थोड़ा नरम हो सकता है। पुराने फैसलों या रिश्तों पर सोचने का मन करेगा। मूलांक ९ भावनात्मक समझदारी सिखा रहा है, जबकि यूनिवर्सल नंबर 3 दबाने के बजाय बोलने की सलाह देता है।
आज शांत बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। काम में आपकी रचनात्मकता और प्रस्तुति की तारीफ होगी। भावनात्मक रूप से अहंकार से बचें और जितना बोलें, उतना सुनें भी। पैसों के मामले में भावनाओं में आकर खर्च न करें। विनम्रता अपनाने से दिन अच्छा बीतेगा।
- शुभ रंग: पीच
- शुभ अंक: 3
- सकारात्मक वाक्य: मैं समझदारी और भावनात्मक स्पष्टता के साथ अपनी बात रखता/रखती हूं।
जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन भावनात्मक रूप से हीलिंग देने वाला है। मूलांक 9 पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ने में मदद करेगा, जबकि नंबर 3 आपको खुलकर अपनी भावनाएं कहने का मौका देगा।
आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दिल की बात साझा कर सकते हैं। काम में टीमवर्क तब बेहतर होगा, जब आप साफ बात करेंगे। भावनात्मक रूप से ज्यादा सोचने से बचें। आज मन की शांति और भावनात्मक समापन संभव है।
- शुभ रंग: हल्का पीला
- शुभ अंक: 6
- सकारात्मक वाक्य: मैं भावनात्मक बोझ छोड़कर नरमी से अपनी सच्चाई कहता/कहती हूं।
जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके लिए सहायक और सकारात्मक है। यूनिवर्सल नंबर 3 आपकी स्वाभाविक ऊर्जा से मेल खाता है, जिससे बातचीत और रचनात्मकता आसान रहेगी। मूलांक 9 आपकी बातों में गहराई लाएगा।
लिखने, सिखाने, सलाह देने या किसी को प्रेरित करने का मन हो सकता है। काम में आपके विचारों को सराहा जाएगा। रिश्तों में हल्की-फुल्की बातचीत से बचें और दिल से बात करें।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 9
- सकारात्मक वाक्य: मेरे शब्द लोगों को सुकून और प्रेरणा देते हैं।
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
