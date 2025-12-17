Aaj Ka Ank Jyotish 17 December 2025: किस मूलांक की चमकेगी किस्मत और किन बातों का रखना होगा ध्यान? जानें सबकुछ

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज दिनांक अंक 8 और यूनिवर्सल अंक 2 है। ये दोनों अंक स्वभाव से एक-दूसरे का साथ नहीं देते, इसलिए आज भ्रम, भावनात्मक दबाव या कामों में देरी महसूस हो सकती है। आप निर्णय लेना चाहेंगे, लेकिन भावनात्मक कारण रुकावट डाल सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमी, अधिकार से जुड़े मुद्दे या मूड में उतार-चढ़ाव संभव है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन थोड़ा उलझन भरा लग सकता है। अंक 8 की प्रैक्टिकल और अधिकार वाली ऊर्जा आपके इंटूटिव स्वभाव से टकरा सकती है, वहीं अंक 2 का भावनात्मक प्रभाव मन में शोर बढ़ा सकता है। जब आप शांत रहना चाहें, तब भी दबाव महसूस हो सकता है। जरूरत से ज्यादा सोचने और खुद पर शक करने से बचें। काम में ऐसे कार्यों पर ध्यान दें, जिनमें विश्लेषण की जरूरत हो, न कि ज्यादा बातचीत की। भावनात्मक संतुलन के लिए आज चुप्पी और अकेलापन मददगार रहेगा।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ अंक: 7

सकारात्मक वाक्य: मैं विरोधी ऊर्जाओं में भी खुद पर भरोसा रखता हूं। जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रह सकता है। दिनांक अंक 8 आपकी स्वाभाविक ऊर्जा के अनुरूप है, लेकिन यूनिवर्सल अंक 2 आपके भावनात्मक लचीलापन की परीक्षा ले सकता है। आप खुद को मजबूत महसूस कर सकते हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से गलत समझे जाने का एहसास हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा नियंत्रण दिखाएंगे, तो खासकर रिश्तों में अधिकार को लेकर तनाव बन सकता है। कामकाज में निष्पक्ष और धैर्यवान बने रहें। पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है। जबरदस्ती की बजाय भावनात्मक विनम्रता बेहतर नतीजे देगी।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ अंक: 8

सकारात्मक वाक्य: मैं अपनी शक्ति का उपयोग करुणा के साथ करता हूं। जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज कर्म से जुड़े सबक सामने आ सकते हैं। जिम्मेदारी और करुणा के बीच भावनात्मक खिंचाव महसूस हो सकता है। दिनांक अंक 8 सख्ती से काम करने को कहता है, जबकि यूनिवर्सल अंक 2 माफी और समझदारी की सीख देता है। भावनात्मक टकराव से बचें। कामकाज में अधूरे काम शांत तरीके से निपटाएं। भावनात्मक रूप से उम्मीदें छोड़ने से तनाव कम होगा। यह दिन भीतर से परिपक्व होने और स्वीकार भाव अपनाने का है।