Aaj Ka Ank Jyotish 17 December 2025: मूलांक 4 से 6 के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन, पढ़ें अंक राशिफल
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, आज का दिन जोर जबरदस्ती या भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए नहीं है। बेहतर होगा कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें और समझदारी से जवाब दें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन जिम्मेदारियों को निभाने का साथ देता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी जरुरी है। सही काम करने और दूसरों की भावनात्मक अपेक्षाओं के बीच आप खुद को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। कामकाज में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपका अनुशासित स्वभाव आपको स्थिति संभालने में मदद करेगा। बहुत ज्यादा सख्त या भावनात्मक रूप से दूरी बनाने से बचें। पारिवारिक मामलों में समझदारी और सहानुभूति जरूरी होगी। यह मानकर चलें कि आज हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता।
- शुभ रंग: ग्रे
- शुभ अंक: 8
- सकारात्मक वाक्य: मैं अनुशासन और भावनात्मक समझ में संतुलन रखता हूं।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज की ऊर्जा आपको थोड़ी बंधी-बंधी सी लग सकती है। दिनांक अंक 8 आपकी आजादी को सीमित करता है, वहीं यूनिवर्सल अंक 2 भावनात्मक संवेदनशीलता की मांग करता है। इससे मन भारी लग सकता है। खासकर बातचीत में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर संभव हो, तो आज पैसों से जुड़े फैसले टाल देना बेहतर रहेगा। भावनात्मक रूप से बेचैनी महसूस हो सकती है; ऐसे में टहलना, गहरी सांस लेना या कोई शांत गतिविधि मदद करेगी। आज का सबसे बड़ा सबक धैर्य रखना है।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 6
- सकारात्मक वाक्य: मैं रुककर सोचता हूं और जागरूक होकर प्रतिक्रिया देता हूं।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन भावनात्मक जिम्मेदारियों को सामने लाता है। दूसरों की परेशानियों या पारिवारिक मामलों में आप खुद को ज्यादा उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। डे नंबर 8 कर्तव्य और जिम्मेदारी का भाव बढ़ाता है, वहीं यूनिवर्सल डे 2 भावनाओं को और गहरा कर देता है। अपनी काम करने की सीमाएं तय करें, आपको थकान महसूस नहीं होगी। कामकाज में प्रैक्टिकल सोच बनाए रखें और भावनाओं में आकर फैसले लेने से बचें। सेहत का ध्यान रखें, खासकर तनाव से जुड़ी समस्याओं पर। आज के दिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 2
- सकारात्मक वाक्य: मैं दूसरों का ख्याल रखते हुए अपनी शांति नहीं खोता।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
