Aaj Ka Ank Jyotish 17 December 2025: मूलांक 4 से 6 के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, आज का दिन जोर जबरदस्ती या भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए नहीं है। बेहतर होगा कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें और समझदारी से जवाब दें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन जिम्मेदारियों को निभाने का साथ देता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी जरुरी है। सही काम करने और दूसरों की भावनात्मक अपेक्षाओं के बीच आप खुद को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। कामकाज में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपका अनुशासित स्वभाव आपको स्थिति संभालने में मदद करेगा। बहुत ज्यादा सख्त या भावनात्मक रूप से दूरी बनाने से बचें। पारिवारिक मामलों में समझदारी और सहानुभूति जरूरी होगी। यह मानकर चलें कि आज हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता।

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 8

सकारात्मक वाक्य: मैं अनुशासन और भावनात्मक समझ में संतुलन रखता हूं। जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज की ऊर्जा आपको थोड़ी बंधी-बंधी सी लग सकती है। दिनांक अंक 8 आपकी आजादी को सीमित करता है, वहीं यूनिवर्सल अंक 2 भावनात्मक संवेदनशीलता की मांग करता है। इससे मन भारी लग सकता है। खासकर बातचीत में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर संभव हो, तो आज पैसों से जुड़े फैसले टाल देना बेहतर रहेगा। भावनात्मक रूप से बेचैनी महसूस हो सकती है; ऐसे में टहलना, गहरी सांस लेना या कोई शांत गतिविधि मदद करेगी। आज का सबसे बड़ा सबक धैर्य रखना है।