Aaj Ka Ank Jyotish 17 December 2025: मूलांक 2 वाले ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, तभी कामों में मिलेगी सफलता

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 17 दिसंबर 2025 के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, 17 दिसंबर का दिन दिनांक अंक 8 (1+7) और यूनिवर्सल अंक 2 की ऊर्जा से प्रभावित है।

Aaj Ka Ank Jyotish 17 December 2025: मूलांक 3 वाले दूसरों की बातों से होंगे प्रभवित 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 17 दिसंबर की ऊर्जा थोड़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दिनांक अंक 8 आपको जिम्मेदारी लेने, सख्त फैसले करने और प्रैक्टिकल सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वहीं यूनिवर्सल अंक 2 भावनात्मक समझ, सहयोग और नरमी की मांग करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


आज का दिन आपकी पसंद से थोड़ा धीमा लग सकता है। नेतृत्व की आपकी स्वाभाविक ऊर्जा को रिश्तों या टीमवर्क में विरोध मिल सकता है। हावी होने की कोशिश से गलतफहमी बढ़ सकती है। कामकाज में कूटनीति रखें और अहंकार से बचें। भावनात्मक रूप से खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन शांत संवाद मदद करेगा। धन के मामले में सोच विचार करें, जोखिम से बचें।

  • शुभ रंग: हल्का भूरा
  • शुभ अंक: 2
  • सकारात्मक वाक्य: मैं धैर्य और भावनात्मक संतुलन के साथ नेतृत्व करता हूं।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज भावनात्मक रूप से दिन भारी लग सकता है। अंक 8 की सख्त ऊर्जा आपको दबाव में ला सकती है। दूसरों को खुश करने और खुद की भावनाओं को बचाने के बीच उलझन रहेगी। काम पर सीमाएं तय रखें और ऑफिस राजनीति से दूर रहें। भावनात्मक रूप से खुद को संतुलित रखना जरूरी है। ना तो अपनी भावनाओं को दबाएं और ना ही उन्हें खुद पर हावी होने दें। आराम और खुद की देखभाल बहुत जरूरी है।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 6
  • सकारात्मक वाक्य: मैं कठिन ऊर्जा में भी शांत रहता हूं।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज आपकी बातें दूसरों को प्रभावित कर सकती है। आप अपनी बात कहना चाहेंगे, लेकिन गलत समझे जाने की आशंका रहेगी। अनावश्यक बहस या कठोर शब्दों से बचें। आज बोलने से ज्यादा सुनना फायदेमंद रहेगा। धन के मामले में अनुशासन जरूरी है। शांत और संयमित रवैया अपनाने से आप भावनात्मक तनाव से बच पाएंगे।

  • शुभ रंग: क्रीम
  • शुभ अंक: 2
  • सकारात्मक वाक्य: मैं सोच-समझकर शब्दों और कर्मों का चयन करता हूं।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com