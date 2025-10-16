Aaj Ka Ank Jyotish 16 October 2025: दीवाली से पहले निवेश से मिलेगा लाभ, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह दिन फैसले पक्के करने, नेतृत्व लेने और काम में ढांचा लाने के लिए बेहतरीन है। रिश्तों में ताकत और संवेदनशीलता का संतुलन ज़रूरी रहेगा। आध्यात्मिक रूप से यह याद रखने का दिन है कि भौतिक सफलता को गहराई तब मिलती है जब वह भीतरी बुद्धि से संचालित हो। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (जन्म तिथि — 7, 16, 25) यह दिन आपके लिए विशेष रूप से संतुलन लाता है। पेशेवर रूप से आपकी बुद्धि और अधिकार ऊर्जा आपको प्रभावशाली फैसले लेने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक सोच पर भरोसा करें। रिश्तों में अकेलेपन और भावनात्मक जुड़ाव के बीच संतुलन रखें।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: ज्ञान, रिसर्च या संरचित विकास में निवेश करें।

रिश्तों का सुझाव: अपना आंतरिक संसार अपनों के साथ साझा करें।

संकल्प वाक्य: “मैं बुद्धि को शक्ति और उद्देश्य से जोड़ता/जोड़ती हूं।” अंक 8 (जन्म तिथि — 8, 17, 26)

यह दिन आपके लिए विशेष रूप से मजबूत है। 7 और 8 की ऊर्जा आपसे गहराई से जुड़ती है। पेशेवर रूप से नेतृत्व, अधिकार और सम्मान के योग हैं। शक्ति का उपयोग फेयरनेस से करें। रिश्तों में जिम्मेदारी के साथ कोमलता लाएं। आध्यात्मिक रूप से महत्वाकांक्षा और शांति के बीच संतुलन बनाए रखें।

शुभ रंग: डार्क ब्लू

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: संरचित निवेश लंबे समय में लाभ देंगे।

रिश्तों का सुझाव: अधिकार और स्नेह में संतुलन रखें।

संकल्प वाक्य: “मैं निष्पक्षता, बुद्धि और संतुलन से नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक 9 (जन्म तिथि — 9, 18, 27)

आपका मानवतावादी स्वभाव आज की ऊर्जा के साथ गहराई से मेल खाता है। पेशेवर रूप से सेवा, नेतृत्व या क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में जुनून और स्थिरता का संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक रूप से करुणा और सेवा से संतोष मिलेगा।