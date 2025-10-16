विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 16 October 2025: मूलांक 6 के जातकों को परिवार से मिलेगा सुकून, पढ़ें खास सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 16 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा दिन बनाते हैं जो आत्मनिरीक्षण और मजबूती, आध्यात्मिक संतुलन और सांसारिक महत्वाकांक्षा का मेल कराता है। पेशेवर जीवन में यह दिन नेतृत्व, फैसले लेने और योजनाओं को ढांचा देने के लिए उपयुक्त है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 16 October 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा का मिश्रण हमसे मांग करता है कि हम अपनी भीतरी सच्चाई को बाहरी ज़िम्मेदारी के साथ जोड़ें और साहस से कदम बढ़ाएं, लेकिन समझदारी के साथ। पेशेवर रूप से यह दिन फैसले पक्के करने, नेतृत्व लेने और काम में ढांचा लाने के लिए बेहतरीन है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्म तिथि — 4, 13, 22, 31)

Mulank 4

आपकी व्यवहारिक सोच आज की ऊर्जा से शानदार तालमेल बनाती है। पेशेवर रूप से आप योजनाओं को लंबी अवधि तक लागू करने में चमकेंगे। आपकी निष्ठा और समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना होगी। रिश्तों में अनुशासन के साथ भावनात्मक गर्मजोशी जरूरी है।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सुझाव: सुरक्षित और सोची-समझी निवेश योजनाएं चुनें।
  • रिश्तों का सुझाव: भरोसे के साथ कोमलता भी जरूरी है।
  • संकल्प वाक्य: “मैं बुद्धि और प्रेम से मज़बूत नींव बनाता/बनाती हूं ”

अंक 5 (जन्म तिथि — 5, 14, 23)

Mulank 5

आपकी लचीली प्रकृति को आज जमीन से जोड़ना होगा। पेशेवर रूप से फोकस रखें और जल्दबाज़ी से बचें। रिश्तों में स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडिंग के अभ्यास लाभदायक रहेंगे।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सुझाव: आवेग में खर्च से बचें। संरचना लाएं।
  • रिश्तों का सुझाव: मज़ा ज़रूरी है, पर प्रतिबद्धता रिश्ते को गहराई देती है।
  • संकल्प वाक्य: “मैं स्वतंत्रता को बुद्धि और शक्ति से जोड़ता/जोड़ती हूं।”

अंक 6 (जन्म तिथि — 6, 15, 24)

Mulank 6

आपकी पोषण करने वाली प्रकृति आज की ज़िम्मेदारी भरी ऊर्जा के साथ अच्छा तालमेल बनाती है। पेशेवर रूप से आप नेतृत्व, शिक्षा या सेवा से जुड़े कामों में चमकेंगे। रिश्तों में प्यार और फेयरनेस से स्थिरता आती है। आध्यात्मिक रूप से परिवार और समुदाय आपको सुकून देंगे।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सुझाव: संपत्ति या सुरक्षा से जुड़े निवेश लाभकारी रहेंगे।
  • रिश्तों का सुझाव: नियंत्रण के बजाय प्रेम से नेतृत्व करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम, निष्पक्षता और शक्ति से पोषण करता/करती हूं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।