विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 5 का ट्रिप और प्रोजेक्ट होंगे सफल, पढ़ें आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 14 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा मिलकर ऐसा दिन बनाती है जिसमें गति और देखभाल, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, जिज्ञासा और प्रेम का संतुलन होता है।ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 14 October 2025: बेहद खास रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज फ्लेक्सिबिलिटी और जवाबदेही एक साथ काम करते हैं नए प्रोजेक्ट्स या विचार तभी फलेंगे जब उन्हें देखभाल और जिम्मेदारी से अपनाया जाए। प्यार में हंसी और साझा पल रिश्तों को बढ़ाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एकता का संतुलन बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता और धैर्य ज़रूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 4 (जन्मदिन: 4, 13, 22, 31)

Mulank 4

आज आपका अनुशासन स्वतंत्रता और देखभाल की ऊर्जा से संतुलित होता है। कार्य में नए विचारों को व्यवस्थित योजना के साथ लागू करने का दिन है। आपकी विश्वसनीयता और समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना होगी। रिश्तों में वफ़ादारी स्थिरता लाएगी, लेकिन कठोरता में कोमलता बनाएं रखें।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: दोपहर
  • आर्थिक सुझाव: दीर्घकालिक स्थिरता आपके वित्तीय फैसलों का मार्गदर्शन करे।
  • रिश्तों का सुझाव: ढांचे में स्नेह का संतुलन बनाए रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य, प्रेम और अनुशासन के साथ स्थिरता बनाता/बनाती हूं।”

अंक 5 (जन्मदिन: 5, 14, 23)

Mulank 5

आज आपका प्राकृतिक ऊर्जा दिन है, जो खुद को पूर्ण रूप से व्यक्त करने का अवसर लाता है। कार्य में संचार, नेटवर्किंग और यात्रा-आधारित प्रोजेक्ट सफल होंगे। रिश्तों में मस्ती और जिम्मेदारी का मिश्रण फायदेमंद है। बेचैनी से बचें। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सुझाव: कार्य करने से पहले अवसरों का विश्लेषण करें।
  • रिश्तों का सुझाव: स्वतंत्रता और ध्यान में संतुलन रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम, संतुलन और आनंद के साथ बदलाव को अपनाता/अपनाती हूं।”

अंक 6 (जन्मदिन: 6, 15, 24)

Mulank 6

आज आपकी देखभाल करने वाली और जिम्मेदार प्रवृत्ति गहराई से प्रकट होगी। कार्य में शिक्षण, डिज़ाइन, परामर्श या देखभाल से जुड़ी भूमिकाएँ प्रमुख होंगी। आपके प्रयास सद्भाव लाएंगे। रिश्तों में गर्मजोशी और वफ़ादारी फायदेमंद हैं, लेकिन अति बलिदान से बचें। संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक रूप से, परिवार और घर आपको सुकून देंगे।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • आर्थिक सुझाव: पारिवारिक या संपत्ति निवेश पर ध्यान दें।
  • रिश्तों का सुझाव: गहराई से देखभाल करें, लेकिन अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं संतुलन, जिम्मेदारी और प्रेम के साथ पोषण करता/करती हूं।”

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 13 to 19 October 2025: इस हफ्ते मूलांक 5 वाले बनाएंगे फैमिली ट्रिप का प्लान

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।