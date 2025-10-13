Aaj Ka Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 3 वाले जातक प्रोजेक्ट में करेंगे निवेश, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 14 अक्टूबर की 5/6 ऊर्जा विरोधाभासों का एक रोचक संतुलन बनाती है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संगम। अंक 5 विस्तार, रिसर्च और परिवर्तन चाहता है, जबकि अंक 6 कमिटमेंट, सद्भाव और जिम्मेदारी का प्रतीक है।ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 1 (जन्मदिन: 1, 10, 19, 28) आज आपकी नेतृत्व ऊर्जा स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की ऊर्जा के साथ जुड़ती है। कार्य में नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक योजना जरूरी है। ऐसे मामलों में नेतृत्व करना पड़ सकता है जहां फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक है। रिश्तों में स्वतंत्रता और कोमलता का संतुलन बनाए रखें।

शुभ रंग: सुनहरा पीला

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: आवेगपूर्ण निर्णय से बचें; संतुलित निवेश चुनें।

रिश्तों का सुझाव: ध्यान दें, शक्ति और कोमलता के साथ नेतृत्व करें।

संकल्प वाक्य: “मैं स्वतंत्रता, बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक 2 (जन्मदिन: 2, 11, 20, 29)

आज आपकी संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण प्रवृत्ति 5/6 के संतुलन के साथ सुंदर रूप से मेल खाती है। कार्य में सहयोग और टीमवर्क सफलता लाएंगे, खासकर जब उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। यह दिन अपने विचार आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने का है। रिश्तों में पोषण और स्नेह संबंधों को मजबूत करते हैं, लेकिन भावनात्मक निर्भरता से बचें।

शुभ रंग: चांदी

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: साझेदारी से वृद्धि और सद्भाव मिलेगा।

रिश्तों का सुझाव: देने और स्वस्थ सीमाएँ बनाए रखने में संतुलन रखें।

संकल्प वाक्य: “मैं संतुलन, आनंद और स्पष्टता के साथ संबंधों को पोषित करता/करती हूं।” अंक 3 (जन्मदिन: 3, 12, 21, 30)