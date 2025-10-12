Aaj Ka Ank Jyotish 13 October 2025: इस मूलांक को टीमवर्क में मिलेगी सफलता, जानिए अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन रोजमर्रा के अभ्यास में खुद को जमीनी आधार देने का है, जबकि नए दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने का है। 4/5 की ऊर्जा याद दिलाती है कि सच्चा विकास तब होता है जब हम अनुशासित रहते हुए जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (जन्मदिन: 7, 16, 25)

आज आपकी इन्टूशन व्यावहारिक ऊर्जा से मेल खाएगी। कार्य में विश्लेषण और गहन सोच लाभ लाएगी। रिश्तों में संवाद और संतुलन आवश्यक है।

शुभ रंग: इंडिगो शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: ज्ञान और शोध में निवेश करें।

रिश्तों का सुझाव: एकांत और भावनात्मक खुलापन संतुलन बनाए।

संकल्प वाक्य: “मैं अनुशासन, बुद्धिमत्ता और संतुलन से स्पष्टता पाता/पाती हूं।” अंक 8 (जन्मदिन: 8, 17, 26) आज आपकी नेतृत्व क्षमता अनुशासन और लचीलापन से मजबूत होगी। कार्य में योजना और टीमवर्क सफलता देंगे। रिश्तों में जिम्मेदारी और गर्मजोशी संतुलन लाएंगे। कठोरता से बचें। शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: संरचित और अनुशासित निवेश करें।

रिश्तों का सुझाव: भरोसा और गर्मजोशी बनाए रखें।

संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य, संतुलन और निष्पक्षता के साथ शक्ति व्यक्त करता/करती हूँ।”

अंक 9 (जन्मदिन: 9, 18, 27)