Aaj Ka Ank Jyotish 13 October 2025: इस मूलांक को टीमवर्क में मिलेगी सफलता, जानिए अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार, अंक 4 की स्थिरता और अंक 5 की लचीलापन, करियर, रिश्तों और आध्यात्मिक विकास में अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 13 October 2025: आज का अंक राशिफल 


भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन रोजमर्रा के अभ्यास में खुद को जमीनी आधार देने का है, जबकि नए दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने का है। 4/5 की ऊर्जा याद दिलाती है कि सच्चा विकास तब होता है जब हम अनुशासित रहते हुए जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (जन्मदिन: 7, 16, 25)

Mulank 7


आज आपकी इन्टूशन व्यावहारिक ऊर्जा से मेल खाएगी। कार्य में विश्लेषण और गहन सोच लाभ लाएगी। रिश्तों में संवाद और संतुलन आवश्यक है।
शुभ रंग: इंडिगो

  • शुभ समय: दोपहर
  • आर्थिक सुझाव: ज्ञान और शोध में निवेश करें।
  • रिश्तों का सुझाव: एकांत और भावनात्मक खुलापन संतुलन बनाए।
  • संकल्प वाक्य: “मैं अनुशासन, बुद्धिमत्ता और संतुलन से स्पष्टता पाता/पाती हूं।”

अंक 8 (जन्मदिन: 8, 17, 26)

Mulank 8

आज आपकी नेतृत्व क्षमता अनुशासन और लचीलापन से मजबूत होगी। कार्य में योजना और टीमवर्क सफलता देंगे। रिश्तों में जिम्मेदारी और गर्मजोशी संतुलन लाएंगे। कठोरता से बचें।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सुझाव: संरचित और अनुशासित निवेश करें।
  • रिश्तों का सुझाव: भरोसा और गर्मजोशी बनाए रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य, संतुलन और निष्पक्षता के साथ शक्ति व्यक्त करता/करती हूँ।”


अंक 9 (जन्मदिन: 9, 18, 27)

Mulank 9

आज आपकी सहानुभूति और मानवता दिशा पाएगी। कार्य में दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करें। रिश्तों में प्रतिबद्धता और समझ संबंध मजबूत करेंगे। ऊर्जा को फैलने से बचाएं।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: शाम
  • आर्थिक सुझाव: सार्थक परियोजनाओं में निवेश करें।
  • रिश्तों का सुझाव: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं स्थिरता और उद्देश्य के साथ सहानुभूति व्यक्त करता/करती हूँ।”

निष्कर्ष:
13 अक्टूबर 2025, अंक 4 और 5 की मिलीजुली ऊर्जा लेकर आता है, जो अनुशासन और लचीलापन के बीच संतुलन बनाती है। आज का दिन स्थिर आधार बनाते हुए नए अवसरों के लिए खुले रहने का है। रिश्तों में स्थिरता और स्वतंत्रता साथ चलें, जिससे भरोसे और लचीलापन पर आधारित मजबूत संबंध बनें।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।