Aaj Ka Ank Jyotish 13 October 2025: किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा दिन, यहां पढ़ें शुभ रंग और समय
Aaj Ka Ank Rashifal 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार, करियर में सुरक्षित सिस्टम बनाना आज महत्वपूर्ण है, लेकिन नवाचार और लचीलापन बनाए रखना भी जरूरी है। रिश्तों में: स्थिरता और स्वतंत्रता की जरूरतों के बीच संतुलन परखा जाएगा। संतुलन ही कुंजी है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 5 बदलाव, जिज्ञासा और सहजता में फलता है। साथ में ये व्यावहारिक कार्य और गतिशील अवसरों का संगम बनाते हैं।काम में: व्यवस्थित योजना और लचीलेपन के साथ कार्य करना लाभदायक है। प्यार में स्थिरता को प्रतिबंध नहीं बनने दें। विश्वास और खुला संवाद स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों के लिए जगह बनाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जन्मदिन: 4, 13, 22, 31)
आज आपका अनुशासन और धैर्य बेहतरीन परिणाम देगा। व्यवस्थित प्रयास सफलता लाएंगे। रिश्तों में वफादारी और धैर्य संबंध मजबूत करेंगे, लेकिन अत्यधिक कठोरता से बचें।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: दोपहर
- आर्थिक सुझाव: लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश करें।
- रिश्तों का सुझाव: ढांचे में लचीलापन रखें।
- संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य, स्थिरता और भरोसे के साथ लगातार बढ़ता/बढ़ती हूं।”
अंक 5 (जन्मदिन: 5, 14, 23)
आज आपकी साहसी ऊर्जा 4 की स्थिरता के साथ संतुलित होगी। कार्य में नए विचारों को व्यवस्थित रूप में लागू करें। रिश्तों में स्वतंत्रता और भरोसा संतुलन लाएंगे।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: सुबह
- आर्थिक सुझाव: अवसरों को ध्यान से परखें।
- रिश्तों का सुझाव: स्वतंत्रता और भावनात्मक निकटता संतुलित करें।
- संकल्प वाक्य: “मैं जिम्मेदारी और संतुलन के साथ स्वतंत्रता को अपनाता/अपनाती हूं।”
अंक 6 (जन्मदिन: 6, 15, 24)
आज आपका देखभाल करने वाला स्वभाव स्थिरता के साथ जुड़ता है। कार्य में संरचना और प्यार सफलता लाएंगे। रिश्तों में धैर्य और वफ़ादारी संबंध मजबूत करेंगे। जिम्मेदारी अधिक न लें।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: शाम
- आर्थिक सुझाव: परिवार आधारित सुरक्षित निवेश करें।
- रिश्तों का सुझाव: प्यार दें, लेकिन जगह भी दें।
- संकल्प वाक्य: “मैं प्यार, धैर्य और संतुलन के साथ स्थिरता पोषित करता/करती हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
