Aaj Ka Ank Jyotish 13 October 2025: किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा दिन, यहां पढ़ें शुभ रंग और समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 5 बदलाव, जिज्ञासा और सहजता में फलता है। साथ में ये व्यावहारिक कार्य और गतिशील अवसरों का संगम बनाते हैं।काम में: व्यवस्थित योजना और लचीलेपन के साथ कार्य करना लाभदायक है। प्यार में स्थिरता को प्रतिबंध नहीं बनने दें। विश्वास और खुला संवाद स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों के लिए जगह बनाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

