Aaj Ka Ank Jyotish 13 October 2025: किस मूलांक की चमकेगी किस्मत, यहां पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार, 13 अक्टूबर 2025, पर्सनल डे अंक 4 और यूनिवर्सल डे अंक 5 की ऊर्जा लेकर आता है। अंक 4 ढांचा, अनुशासन और स्थिरता का प्रतीक है। ऐसे में आइए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल

Aaj Ka Ank Jyotish 13 October 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 4/5 की ऊर्जा ओप्पोसिट्स का रोचक संतुलन। अनुशासन और स्वतंत्रता का मिलन। अंक 4 सुरक्षा, व्यवस्था और योजना चाहता है, जबकि अंक 5 बदलाव, जिज्ञासा और सहजता में फलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (जन्मदिन: 1, 10, 19, 28)

Mulank 1


आज आपकी नेतृत्व क्षमता धैर्य और लचीलापन के साथ उजागर होगी। कार्य में अपनी सोच को व्यवस्थित रूप में लागू करें। अवसरों के लिए बातचीत जरूरी हो सकती है। लचीले रहें और अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहें। रिश्तों में स्थिरता गहरी होगी, लेकिन अत्यधिक कठोरता से बचें।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ समय: दोपहर
  • आर्थिक सुझाव: सुरक्षित और क्रमिक विकास पर ध्यान दें।
  • रिश्तों का सुझाव: धैर्य के साथ नेतृत्व करें; प्रभुत्व से बचें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं शक्ति, संतुलन और लचीलापन के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।”

अंक 2 (जन्मदिन: 2, 11, 20, 29)

Mulank 2


आज आपकी संवेदनशील और कूटनीतिक प्रवृत्ति आज के स्थिर 4 ऊर्जा के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। साझेदारी और योजना सफलता लाएंगे। रिश्तों में सुरक्षा और भावनात्मक खुलापन संतुलन बनाएंगे।

  • शुभ रंग: क्रीम
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सुझाव: साझेदारी स्थिरता लाएगी।
  • रिश्तों का सुझाव: पोषण और स्पष्ट संवाद का मिश्रण करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं संतुलन, स्पष्टता और प्रेम से सामंजस्य बनाता/बनाती हूं।”

अंक 3 (जन्मदिन: 3, 12, 21, 30)

Mulank 3


आज आपकी रचनात्मकता आज के व्यवस्थित ऊर्जा से मेल खाती है। कार्य में अपने विचारों को रूप में लाएं। रिश्तों में गहराई और भरोसा जोड़ने से लाभ होगा।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ समय: शाम
  • आर्थिक सुझाव: रचनात्मक प्रोजेक्ट में निवेश करें।
  • रिश्तों का सुझाव: खेलभावना दिखाएं, लेकिन भरोसा भी बनाएं रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं अनुशासन और उद्देश्य के साथ रचनात्मकता व्यक्त करता/करती हूं।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com