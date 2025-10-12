Aaj Ka Ank Jyotish 13 October 2025: किस मूलांक की चमकेगी किस्मत, यहां पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 4/5 की ऊर्जा ओप्पोसिट्स का रोचक संतुलन। अनुशासन और स्वतंत्रता का मिलन। अंक 4 सुरक्षा, व्यवस्था और योजना चाहता है, जबकि अंक 5 बदलाव, जिज्ञासा और सहजता में फलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 1 (जन्मदिन: 1, 10, 19, 28)

आज आपकी नेतृत्व क्षमता धैर्य और लचीलापन के साथ उजागर होगी। कार्य में अपनी सोच को व्यवस्थित रूप में लागू करें। अवसरों के लिए बातचीत जरूरी हो सकती है। लचीले रहें और अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहें। रिश्तों में स्थिरता गहरी होगी, लेकिन अत्यधिक कठोरता से बचें।