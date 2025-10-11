विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 12 October 2025: मूलांक 2 के लिए खास है आज का दिन, पढ़ें शुभ रंग और समय

By Jagran News Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 12 अक्टूबर 2025 के अनुसार, अंकज्योतिष राशिफल आज — 12 अक्टूबर 2025: 12 अक्टूबर, 2025, व्यक्तिगत दिवस संख्या 3 और यूनिवर्सल दिवस संख्या 4 ऊर्जा लेकर आता है। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी, संचार, और आशावाद का। ऐसे में आइए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल

Aaj Ka Ank Jyotish 12 October 2025: खुशहाल रहेगा आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 3/4 की ऊर्जा एक अनोखा लय बनाती है — खेल-भावना मिलती है अनुशासन से, क्रिएटिविटी मिलती है संरचना से। नंबर 3 लाता है आकर्षण, खुशी, और आशावाद, जो शब्दों, कला, या भावनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंकज्योतिष राशिफल आज — नंबर 1 (जन्म 1, 10, 19, 28)

Mulank 1


आज आपके स्वाभाविक नेतृत्व में रचनात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। पेशेवर रूप से, आपके विचार स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किए जाने पर चमकते हैं। यह दिन दूसरों को दृष्टि और संचार के माध्यम से प्रेरित करने के लिए अच्छा है। रिश्ते हंसी और गर्मजोशी से समृद्ध होते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रभुत्व से बचें। अधिकार को खेल-भावना के साथ संतुलित करें।

  • शुभ रंग: सोना
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सुझाव: साहसिक कदम उठाने से पहले योजना बनाएं।
  • रिश्तों का सुझाव: गर्मजोशी और हास्य के साथ नेतृत्व करें, नियंत्रण नहीं।
  • संकेत वाक्य: “मैं दृष्टि, क्रिएटिविटी और खुशी के साथ नेतृत्व करता हूं।”

अंकज्योतिष राशिफल आज — नंबर 2 (जन्म 2, 11, 20, 29)

Mulank 2

आपका सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव आज की रचनात्मक ऊर्जा के साथ सुंदर रूप से मिश्रित है। पेशेवर रूप से, टीमवर्क और संचार से संतुलन आता है। साझेदारी या सहयोग में विचार साझा करने के लिए यह अच्छा दिन है। रिश्ते हंसी और खुलेपन के साथ गहरे होते हैं। ओवरथिंक करने से बचें। अपनी खुशी पर भरोसा रखें।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सुझाव: सहयोगी प्रयास वृद्धि लाते हैं।
  • रिश्तों का सुझाव: संवेदनशीलता को हल्की-फुल्की अभिव्यक्ति के साथ संतुलित करें।
  • संकेत वाक्य: “मैं प्रेम को संतुलन, खुशी, और ज्ञान के साथ व्यक्त करता हूं।”

अंकज्योतिष राशिफल आज — नंबर 3 (जन्म 3, 12, 21, 30)

Mulank 3

आज आपके स्वाभाविक 3 ऊर्जा को बढ़ाता है। पेशेवर रूप से, यह प्रेजेंटेशन, कलात्मक कार्य, या शिक्षण के लिए परिपूर्ण दिन है। आपका आकर्षण और क्रिएटिविटी समर्थन को आकर्षित करता है। रिश्ते हंसी से खिलते हैं, लेकिन सतही न रहें। अपने संबंधों में गहराई जोड़ें। आध्यात्मिक रूप से, आभार और आशावाद व्यक्त करें।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सुझाव: रचनात्मक या संचार आधारित प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें।
  • रिश्तों का सुझाव: अपनी खुशी साझा करें, लेकिन गहराई से सुनना भी जरूरी है।
  • संकेत वाक्य: “मैं अपनी क्रिएटिविटी को गहराई, स्पष्टता, और आभार के साथ व्यक्त करता हूं।”
 

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com