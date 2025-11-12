विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 12 November 2025: पैसों से जुड़े मौके या नए समझौते आएंगे सामने, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 12 नवंबर 2025 के अनुसार, अंक 3 और 5 का यह रंगीन मेल खास है। आज का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 12 November 2025: क्या है आज का शुभ रंग और अंक 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज आपको अचानक कोई नया विचार आ सकता है, कोई बात मन को छू सकती है, या किसी बातचीत से सोच की दिशा बदल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 7 (जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है)

Mulank 7


आज आपके विचार तेजी से दौड़ेंगे। अंक 5 आपको लचीलापन सिखाएगा, जबकि अंक 3 आपको अपनी समझ बांटने के लिए प्रेरित करेगा। अपनी बातें मन में मत रखें। शिक्षा, लेखन या गाइडेंस से आपको संतोष मिलेगा। कुछ नया सीखने या रिसर्च का रास्ता खुल सकता है। भविष्य की योजनाओं को लेकर भी मन में स्पष्टता आएगी। किसी से गहरी बातचीत आपके दिल के बोझ को हल्का कर सकती है। थोड़ा ध्यान या प्रकृति में समय बिताना आपको सुकून देगा।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 6
  • संकल्प: “मैं अपनी इन्टूशन और क्लियर एक्सप्रेशन में संतुलन रखता हूं।”

अंक 8 (जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है)

Mulank 8


आज ताकत और समझदारी दोनों आपके साथ हैं। आप बोल्ड कदम उठाने के मूड में हैं, पर याद रखें। थोड़ी नरमी ही सफलता लाएगी। अंक 3 और 5 आपकी बातों में लचीलापन और नेतृत्व में सहजता लाते हैं। पैसों से जुड़े मौके या नए समझौते सामने आ सकते हैं। हल्के-फुल्के मजाक के प्रयोग से वर्कप्लेस की टेंशन कम कर सकते हैं। थोड़ा अपनापन और गर्मजोशी दिखाएं। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। पानी ज्यादा पिएं और कॉफी कम करें, वरना पाचन गड़बड़ा सकता है।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ अंक: 4
  • संकल्प: “मैं संतुलन, शक्ति और खुलेपन के साथ नेतृत्व करता हूं।”

अंक 9 (जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है)

Mulank 9

आज आपका जोश और जुनून क्रिएटिविटी और करुणा के साथ प्रकट होगा। अंक 3 और 5 की ऊर्जा आपको अपने आदर्शों को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने का मौका देगी। गुस्से से बचें। अपनी ऊर्जा को प्रेरणा में बदलें। आज प्रेजेंटेशन, टीम मीटिंग या सोशल कामों में आप चमक सकते हैं। प्यार में जोश रहेगा। पर कोशिश करें कि रिश्ते में समानता और समझ बनी रहे। योग या हल्का स्ट्रेचिंग आपको संतुलित रखेगा।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 8
  • संकल्प: “मेरा जुनून सकारात्मक बदलाव लाता है।”

निष्कर्ष:


12 नवंबर 2025 की ऊर्जा हंसी, हल्केपन और आजादी से भरी है। जब गुरु (अंक 3) की समझ और बुध (अंक 5) की जिज्ञासा मिलती है, तो जिंदगी में नए अवसर, नए विचार और नई प्रेरणा जन्म लेते हैं। आज अपनी सच्ची आवाज में बोलिए । क्योंकि ब्रह्मांड सबसे ज्यादा तब सुनता है जब आप खुशी से बोलते हैं। याद रखें। विकास हमेशा नियंत्रण से नहीं, साहस और मुस्कान से आता है।

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: पुराने गिले छोड़ आगे बढ़ेंगे ये जातक, रिश्तों में आएगी मजबूती

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: इस हफ्ते सिंगल्स लोगों को मिल सकता है सच्चा प्यार, पढ़ें अंक राशिफल

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।