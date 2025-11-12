Aaj Ka Ank Jyotish 12 November 2025: मूलांक 4 को मिलेगा काम का नया आइडिया, पढ़ें आज की खास सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 12 नवंबर 2025 के अनुसार, शब्दों, विचारों या किसी नए काम के जरिए खुद को व्यक्त करने का यह बढ़िया समय है। आज अचानक कोई अच्छा आइडिया, दिल से जुड़ी बातचीत या नया मौका मिल सकता है, जो याद दिलाएगा कि जिंदगी को जीना जरूरी है, सिर्फ योजना बनाना नहीं।ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 12 नवंबर का दिन किसी बात को टालने या सुरक्षित खेल खेलने का नहीं है। आज का दिन “हां” कहने का है। नए अनुभवों, नए विचारों और नई बातों के लिए। अगर आप कुछ दिनों से उलझन या रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन कहेगा “चलो, आगे बढ़ो। खुद को खुलकर व्यक्त करो। रास्ता तब दिखेगा जब तुम कदम बढ़ाओगे।” ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है)
आज आप रूटीन और बदलाव की चाह के बीच उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। थोड़ा खुलापन रखें। अनुशासन और लचीलापन दोनों साथ चल सकते हैं। दिन में किसी यात्रा, नए सीखने या रोचक मुलाकातों के योग हैं। किसी साथी का नया आइडिया आपके काम को आसान बना सकता है। किसी की भावनात्मक ईमानदारी आपको प्रभावित कर सकती है। थोड़ा मूवमेंट या हल्की एक्सरसाइज करें। डांस या वॉक से मन हल्का रहेगा।
- शुभ रंग: आसमानी नीला
- शुभ अंक: 7
- संकल्प: “मैं जमीन से जुड़ा हूं, फिर भी नए अनुभवों के लिए तैयार हूं।”
अंक 5 (जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है)
आज आप रुकने वाले नहीं क्यूंकि बुध देव की डबल एनर्जी आपके साथ है। आज के दिन की तेज रफ्तार, दिलचस्प बातचीत और अचानक आने वाले छोटे-छोटे एडवेंचर आपका इंतजार कर रहे हैं। बस ध्यान रखें। ज्यादा भागदौड़ या बिखराव आपके फोकस को कम कर सकते है। बातचीत, डील्स या मार्केटिंग से जुड़े कामों के लिए दिन शानदार रहेगा। आपकी बातों में जादू है, जो सुन ले, वो मान जाए। सिंगल लोग किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं, और कपल्स के रिश्ते में फिर से गर्माहट आएगी। रात को ज्यादा सोचने से नींद उड़ सकती है। सोने से पहले रिलैक्स करें।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 9
- संकल्प: “मैं हर परिस्थिति में ढल जाता हूं और रोमांचक मौके अपनी ओर खींचता हूं।”
अंक 6 (जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है)
आज आपका दिल संतुलित रहकर किसी से जुड़ना चाहता है। अंक 3 और 5 की ऊर्जा आपकी क्रिएटिविटी और भावनाओं को जगाएगी। किसी प्रियजन से दिल खोलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या टीमवर्क के लिए बेहतरीन दिन है। आपकी शैली और सच्चाई दोनों असर डालेंगे। प्यार भरे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, बस इमोशन और मजाकिया अंदाज साथ रखें। मिठाई या शुगर की तलब बढ़ सकती है, ध्यान रखें।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 2
- संकल्प: “प्रेम और क्रिएटिविटी मुझसे सहजता से बहती है।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
