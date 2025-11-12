Aaj Ka Ank Jyotish 12 November 2025: मूलांक 4 को मिलेगा काम का नया आइडिया, पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 12 नवंबर का दिन किसी बात को टालने या सुरक्षित खेल खेलने का नहीं है। आज का दिन “हां” कहने का है। नए अनुभवों, नए विचारों और नई बातों के लिए। अगर आप कुछ दिनों से उलझन या रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन कहेगा “चलो, आगे बढ़ो। खुद को खुलकर व्यक्त करो। रास्ता तब दिखेगा जब तुम कदम बढ़ाओगे।” ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है)

आज आप रूटीन और बदलाव की चाह के बीच उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। थोड़ा खुलापन रखें। अनुशासन और लचीलापन दोनों साथ चल सकते हैं। दिन में किसी यात्रा, नए सीखने या रोचक मुलाकातों के योग हैं। किसी साथी का नया आइडिया आपके काम को आसान बना सकता है। किसी की भावनात्मक ईमानदारी आपको प्रभावित कर सकती है। थोड़ा मूवमेंट या हल्की एक्सरसाइज करें। डांस या वॉक से मन हल्का रहेगा।

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 7

संकल्प: “मैं जमीन से जुड़ा हूं, फिर भी नए अनुभवों के लिए तैयार हूं।” अंक 5 (जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है)

आज आप रुकने वाले नहीं क्यूंकि बुध देव की डबल एनर्जी आपके साथ है। आज के दिन की तेज रफ्तार, दिलचस्प बातचीत और अचानक आने वाले छोटे-छोटे एडवेंचर आपका इंतजार कर रहे हैं। बस ध्यान रखें। ज्यादा भागदौड़ या बिखराव आपके फोकस को कम कर सकते है। बातचीत, डील्स या मार्केटिंग से जुड़े कामों के लिए दिन शानदार रहेगा। आपकी बातों में जादू है, जो सुन ले, वो मान जाए। सिंगल लोग किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं, और कपल्स के रिश्ते में फिर से गर्माहट आएगी। रात को ज्यादा सोचने से नींद उड़ सकती है। सोने से पहले रिलैक्स करें।