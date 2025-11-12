Aaj Ka Ank Jyotish 12 November 2025: इस जातक के काम की होगी तारीफ, पढ़ें मूलांक 1 से 3 का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज ब्रह्मांड की तरंगें उत्साह से भरी हैं। अंक 3, जो गुरु (बृहस्पति) के प्रभाव में है, मिल रहा है अंक 5 से, जो बुध (संदेशवाहक और विचारक) का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें प्रेरणा, खुलापन और सोच में विस्तार आता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है)

आज का दिन आपके लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने वाला है। लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे, इसलिए खुलकर अपनी राय रखिए। किसी पुराने फैसले को लेकर कोई कॉल या मैसेज स्पष्टता ला सकता है। यात्रा या नई साझेदारी के संकेत हैं। किसी प्रोजेक्ट या आइडिया के लिए सराहना मिल सकती है। आपकी बात करने की कला दूसरों को प्रभावित करेगी। बस ध्यान रखें, जितना बोलें उतना सुनें भी। आपका पार्टनर या करीबी किसी भावनात्मक समर्थन की उम्मीद कर सकता है। ज्यादा काम करने से बचें और सही मात्रा में पानी पिएं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 5

संकल्प: “मैं आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करता हूं और उद्देश्यपूर्ण बोलता हूं।” अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है)

आज आपकी भावनात्मक समझ और सेंसिटिविटी चमक रही है। बातचीत आसान होगी, पर कोशिश करें कि बातों को दिल पर ज्यादा न लें। आज का दिन रचनात्मक योजना या साझेदारी के लिए अच्छा है। टीमवर्क और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बेहतरीन समय है। अपने विचार न रोकें, उन्हें शेयर करें। किसी से दिल की बात करने से रिश्तों में गर्माहट वापस आ सकती है। थोड़ा आराम करें और खुद को ठंड से बचाएं।