विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 12 November 2025: इस जातक के काम की होगी तारीफ, पढ़ें मूलांक 1 से 3 का अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 12 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन बात करने, सीखने और खुद को आजाद महसूस करने का है। दिन का अंक 3 और यूनिवर्सल अंक 5 मिलकर आत्मविश्वास, बदलाव और बातचीत की ऊर्जा दे रहे हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 12 November 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज ब्रह्मांड की तरंगें उत्साह से भरी हैं। अंक 3, जो गुरु (बृहस्पति) के प्रभाव में है, मिल रहा है अंक 5 से, जो बुध (संदेशवाहक और विचारक) का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें प्रेरणा, खुलापन और सोच में विस्तार आता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है)

Mulank 1


आज का दिन आपके लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने वाला है। लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे, इसलिए खुलकर अपनी राय रखिए। किसी पुराने फैसले को लेकर कोई कॉल या मैसेज स्पष्टता ला सकता है। यात्रा या नई साझेदारी के संकेत हैं। किसी प्रोजेक्ट या आइडिया के लिए सराहना मिल सकती है। आपकी बात करने की कला दूसरों को प्रभावित करेगी। बस ध्यान रखें, जितना बोलें उतना सुनें भी। आपका पार्टनर या करीबी किसी भावनात्मक समर्थन की उम्मीद कर सकता है। ज्यादा काम करने से बचें और सही मात्रा में पानी पिएं।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 5
  • संकल्प: “मैं आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करता हूं और उद्देश्यपूर्ण बोलता हूं।”

अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है)

Mulank 2


आज आपकी भावनात्मक समझ और सेंसिटिविटी चमक रही है। बातचीत आसान होगी, पर कोशिश करें कि बातों को दिल पर ज्यादा न लें। आज का दिन रचनात्मक योजना या साझेदारी के लिए अच्छा है। टीमवर्क और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बेहतरीन समय है। अपने विचार न रोकें, उन्हें शेयर करें। किसी से दिल की बात करने से रिश्तों में गर्माहट वापस आ सकती है। थोड़ा आराम करें और खुद को ठंड से बचाएं।

  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 3
  • संकल्प: “मैं अपनी आवाज पर भरोसा करता हूं और प्रेम से बातचीत करता हूं।”

अंक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है)

Mulank 3


आज का दिन आपका है। अंक 3 और 5 की ऊर्जा आपको आकर्षक, आत्मविश्वासी और रचनात्मक बना रही है। आपकी बातों और व्यक्तित्व में मैगनेट जैसा आकर्षण होगा। कॉन्टेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया या नेटवर्किंग के लिए दिन शानदार है। बस ज्यादा बिखराव से बचें। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कोई नया प्रोजेक्ट या प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। किसी की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन सच्चाई और संतुलन बनाए रखें। ज्यादा खाना या काम में उलझे रहने से बचें।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 1
  • संकल्प: “मैं खुशी और आत्मविश्वास से खुद को व्यक्त करता हूं।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com