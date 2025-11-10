Aaj Ka Ank Jyotish 10 November 2025: मूलांक 6 के जातक विकास पर देंगे ध्यान, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। कल की भावनात्मक ऊर्जा के बाद आज का दिन नई शुरुआत और जोश से भरा है। दिनांक अंक 1 आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि यूनिवर्सल अंक 3 आपके रास्ते में खुशमिजाजी, रचनात्मकता और आकर्षण लाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31) आज थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 1-3 की ऊर्जा बहुत तेज और जोशभरी है। पर बदलाव से डरिए मत। इस ऊर्जा को नए और सधे हुए तरीके से इस्तेमाल करें। कामकाज में कोई रचनात्मक आइडिया सामने आ सकता है, भले थोड़ा अलग लगे, पर उस पर ध्यान दीजिए। वही आपको आगे बढ़ा सकता है।

शुभ रंग: स्लेटी (ग्रे)

शुभ अंक: 9

संकल्प वाक्य: “मैं अपने विचारों को स्पष्टता और अनुशासन से हकीकत बनाता हूं।”

अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23) 1 और 3 की साहसी ऊर्जा आज आपसे पूरी तरह मेल खा रही है। आपका दिल आज नए अनुभवों, यात्रा या किसी नए काम की ओर खिंच सकता है। मौके जल्दी आएंगे, तो चौकस और लचीले रहें। किसी बातचीत से रोमांचक रास्ता खुल सकता है। बस रिश्तों में जल्दबाजी न करें।

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 6

संकल्प वाक्य: “मैं जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ता हूं, समझदारी और खुशी के साथ।” अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24) आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है जिम्मेदारी और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाइए। आपकी देखभाल करने वाली प्रकृति सामने आएगी, लेकिन अपने खुद के विकास और क्रिएटिविटी को भी जगह दीजिए। घर और रिश्तों में आज प्यार और कला दोनों खिल सकते हैं।