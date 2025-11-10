Aaj Ka Ank Jyotish 10 November 2025: मूलांक 1 के जातकों की बदलेगी तकदीर, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 10 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन है अपने विचारों को बोलने, कदम उठाने और उन्हें हकीकत में बदलने का। अपने सपनों की बागडोर खुद संभालें। ब्रह्मांड आज हिम्मत और प्रेरित कदमों को इनाम देगा। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन व्यक्तिगत पहचान और एक्सप्रेशन की ताकत लेकर आया है। 10 नवम्बर 2025 का कुल योग बनता है यूनिवर्सल अंक 3 (1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5 = 12 → 1 + 2 = 3)। आज की तारीख का दिनांक अंक 1 (10वां दिन) नेतृत्व, पहल और आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)
आज आपके लिए डबल इम्पैक्ट वाला दिन है! दिनांक अंक (1) और जन्मांक (1) का मेल आपके नेतृत्व, दृढ़ निश्चय और साहस को और बढ़ाएगा। आज आप हर स्थिति को संभालने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे।
बस अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करें। करियर में, यह दिन किसी नई शुरुआत या पहल करने के लिए शुभ रहेगा, जो आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है। रिश्तों में, जरूरत से ज्यादा हावी होने से बचें। नम्र आत्मविश्वास ही दिल जीतता है।
- शुभ रंग: सिंदूरी लाल
- शुभ अंक: 3
- संकल्प वाक्य: “मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, जोश और उद्देश्य मेरी राह दिखाते हैं।”
अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)
आज मन थोड़ा भावनाओं और कर्म के बीच उलझा रह सकता है। अंक 1 और 3 का मेल आपको प्रेरित करेगा कि आप अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन अपने दिल की बात भी साफ तौर पर कहें। अपने विचार साझा करने से न हिचकें। आज कोई छोटी सी बात या संदेश भी नए मौके ला सकता है।
- शुभ रंग: हल्का नीला
- शुभ अंक: 5
- संकल्प वाक्य: “मैं आत्मविश्वास और सहजता से अपनी बात रखता हूं।”
अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)
आज का दिन आपके ही जैसी ऊर्जा लिए हुए है! यूनिवर्सल अंक 3 आपकी रचनात्मकता, आकर्षण और उत्साह को नई उड़ान देगा। आज का समय नेटवर्किंग, आइडिया शेयर करने या किसी रचनात्मक काम में खुद को झोंकने के लिए एकदम सही है। बस ध्यान रखें। बहुत ज्यादा बातें करने या कई काम एक साथ करने से बचें। एक लक्ष्य चुनिए और अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगाइए।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 1
- संकल्प वाक्य: “मैं अपनी खुशी और रचनात्मकता से सफलता रचता हूं।”
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
