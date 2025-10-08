Aaj Ka Ank Jyotish 08 October 2025: खुलकर कहेंगे अपनी दिल की बात, पढ़ें मूलांक 4 से 6 का अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 08 अक्टूबर 2025 के अनुसार नंबर 9 सहानुभूति सेवा भाव और कम्प्लीटनेस पर जोर देता है। ये दोनों मिलकर एक खास संतुलन बनाते हैं जहां भौतिक सफलता और आध्यात्मिक मूल्य साथ चलते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आध्यात्मिक रूप में यह दिन पुरानी आदतों को छोड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ने का अवसर देता है। आज का अंक राशिफल संकेत दे रहा है कि लंबे समय के सुरक्षित निवेश का प्लान बनेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नंबर 4 (जन्म दिन 4, 13, 22, 31) आपकी जमीन से जुड़ी सोच आज की ऊर्जा से मेल खाती है। प्रोफेशनल रूप में, संगठित प्रयास और अनुशासन स्थिर प्रगति दिलाएंगे। रिश्तों में जिम्मेदारी और खुलकर अपनी बात कहना संतुलन बनाएगी। कठोरता से बचें। लचीलापन संतुलन लाता है। शुभ रंग: नीला

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: लंबे समय के सुरक्षित निवेश करें।

रिश्तों का सुझाव: भरोसेमंद रहें और अपनी भावनएं साझा करें।

कथन: "मैं संतुलन और सहानुभूति से स्थायी सफलता बनाता/बनाती हूं।" नंबर 5 (जन्म दिन 5, 14, 23)

आज आपका जिज्ञासु और लचीला स्वभाव फल-फूल पाएगा। प्रोफेशनल रूप में, लचीलापन और जिम्मेदारी संतुलित करने से अवसर मिलेंगे। रिश्तों में सच्चाई और अचानक गहराई लाएगी। जल्दबाजी से बचें। सोचकर कदम उठाएं। शुभ रंग: हरा

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: नए अवसरों को जांचकर अपनाएं।

रिश्तों का सुझाव: स्वतंत्रता और भावनात्मक ध्यान में संतुलन बनाएं।

कथन: "मैं अनुशासन और बुद्धिमत्ता के साथ बदलाव अपनाता/अपनाती हूं।" नंबर 6 (जन्म दिन 6, 15, 24)

आज आपकी देखभाल और नर्चरिंग ऊर्जा 8/9 की ताकत के साथ गूंजेगी। प्रोफेशनल रूप में, जिम्मेदारी और सहानुभूति से आपको सम्मान मिलेगा। रिश्तों में, माफ़ी, समझ और भावनात्मक समझ हीलिंग लाएगी। खुद पर ज़्यादा बोझ न डालें। जिम्मेदारी बाँटें। शुभ रंग: गुलाबी

शुभ समय: शाम

आर्थिक सुझाव: परिवार और दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान दें।

रिश्तों का सुझाव: देने और खुद का ख्याल रखने में संतुलन रखें।

कथन: "मैं प्यार, शक्ति और समझ के साथ देखभाल करता/करती हूं।"