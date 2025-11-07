Aaj Ka Ank Jyotish 07 November 2025: मूलांक 9 के जातक करेंगे नई शुरुआत, ऐसा रहेगा आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 7 नवंबर 2025 की ऊर्जा गहरी, आध्यात्मिक और जीवन या स्वभाव में गहरा बदलाव लाने वाली है। यह बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंदर से शांति देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25) आज आपका दिन है — 7 की ऊर्जा आपकी इन्टूशन और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाती है। आप शांति और अकेले समय की चाह महसूस कर सकते हैं। सामाजिक कमिटमेंट्स में खुद को जबरदस्ती न डालें। ध्यान, जर्नलिंग या प्रकृति में समय बिताएं; लंबित सवालों के जवाब मिल सकते हैं।

करियर: आज का दिन सोच-समझकर योजना बनाने और अपने अंदर की ऊर्जा, मन या आत्मा से जुड़े कामों में उपयोगी है।

प्यार: आज का दिन ईमानदारी से दिल से जुड़कर सुकून पाने का है।

सेहत: बाहर समय बिताएं; प्रकृति में समय बिताने से मन शांत होता है और तनाव घटता है।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 3

संकल्प: “मैं अपनी इन्टूशन पर भरोसा करता हूं, जो मुझे शांति और उद्देश्य की ओर ले जाता है। अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

आप भावनात्मक समझदारी की ओर बढ़ रहे हैं। आज जिम्मेदारियों, रिश्तों और लक्ष्यों पर विचार करने का समय है। जो चीजें आगे बढ़ने में बाधा बने, उन्हें छोड़ दें। वित्तीय मामलों में उदारता और प्रैक्टिकल सोच में संतुलन बनाए रखें।

करियर: सोच-समझकर कदम उठाएं; भावनात्मक फैसलों से बचें।

प्यार: आभार व्यक्त करें। प्यार सराहना से बढ़ता है।

सेहत: जमीन से जुड़ने वाले अभ्यास करें, जैसे नंगे पैर चलना या ध्यान।

शुभ रंग: डीप मारून

शुभ अंक: 4

संकल्प: “मैं जो अब मेरे लिए सही नहीं, उसे छोड़ता हूं और नई संभावनाओं का स्वागत करता हूं।” अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)

आपका मन, भावनाएं और आत्मा आज संतुलित हैं। आपकी सहानुभूति, करुणा और हील करने की शक्ति दूसरों को मन को छू सकती है। किसी को आपका मार्गदर्शन या सहारा चाहिए हो सकता है। भावनात्मक बोझ छोड़ें। क्षमा से नई शुरुआत संभव है। पेशेवर रूप से, समय पर भरोसा रखें; सफलता धीरे-धीरे सामने आएगी।