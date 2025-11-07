Aaj Ka Ank Jyotish 07 November 2025: इस मूलांक के जातकों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 07 नवंबर 2025 के अनुसार, अंक 7 आपको दिल की सुनने और आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, जबकि अंक 9 सिखाता है क्षमा, करुणा और छोड़ देने की ताकत। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन बस यूं समझिए- थोड़ा रुकने, खुद से बात करने और जो बोझ मन में है, उसे उतारने का समय है। अगर मन भारी है, तो ध्यान, लिखना या प्रकृति में समय बिताना बहुत सुकून देगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)
आज आप जिम्मेदारी और भावनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। 7–9 की ऊर्जा आपको नियंत्रण छोड़कर जीवन के प्रवाह पर भरोसा करने के लिए कहती है। पेशेवर मामलों में धैर्य रखें, कोई प्रोजेक्ट आपकी उम्मीद से थोड़ा धीरे चल सकता है, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। रिश्तों को ज्यादा जांचें नहीं- कभी-कभी मौन रहकर भी सच्चाई पता चल जाती है।
- करियर: संतुलित और स्थिर सोच से सफलता मिलती है; इसलिए केवल अपने तरीके से चीजों को देखने से बचें।
- प्यार: भावनात्मक जुड़ाव पर ध्यान दें, पर पूरी तरह जुड़ने की चाह न रखें।
- सेहत: हल्का योग या गहरी सांस लेने के अभ्यास से मन शांत रहेगा।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 6
- संकल्प: “मैं शांति और संतुलन में ताकत पाता हूँ।”
अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)
आज की ऊर्जा आपकी तेज गति को थोड़ा धीमा करती है। आपको सोच-समझकर कदम उठाने के लिए कहती है। आप अपने अंदर की ओर झांकेंगें तो पुरानी यादें या भावनाएं उभर सकती हैं। परिवार या मित्रों के साथ दिल से बातचीत आपको भावनात्मक शांति दे सकती है।
करियर: अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा देखें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें।
प्यार: ईमानदारी से बातचीत करने पर संबंध में सुधार आएगा।
सेहत: मन को आराम दें। डिजिटल डिटॉक्स आज मदद करेगा।
शुभ रंग: स्काई ब्लू
शुभ अंक: 1
संकल्प: “मैं अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं और दिल की शांति के साथ जुड़ा रहता हूं।”
अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)
आपका दुसरों की देखभाल करने वाला स्वभाव आज चमक रहा है, लेकिन आपको खुद से भी प्यार करना है। दूसरों के लिए भावनात्मक सहारा देने से थोड़ा ब्रेक लें और अपनी भलाई पर ध्यान दें। पेशेवर मामलों में इन्टूशन सही दिशा दिखा सकता है। रोमांटिक ऊर्जा आज उपचार और गहराई लाती है।
- करियर: अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें। यह सही राह दिखाएगी।
- प्यार: भावनात्मक खुलासा या समझ से संबंध मजबूत होंगे।
- सेहत: आराम करें और हल्का संगीत सुनें।
- शुभ रंग: रोज पिंक
- शुभ अंक: 5
- संकल्प: “मैं अपने लिए वही प्यार रखता हूं जो दूसरों को देता हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
