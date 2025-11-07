Aaj Ka Ank Jyotish 07 November 2025: मूलांक 1 के जातक आज निवेश न करें, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 06 नवंबर 2025 के अनुसार, ब्रह्मांड कह रहा है- ध्यान से सुनो, क्षमा करो, और अपने रास्ते पर भरोसा रखो। मौन, इन्टूशन या भावनात्मक छूट के माध्यम से आपको आज स्पष्टता मिलेगी।। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन यूनिवर्सल अंक 9 (2 + 0 + 2 + 5 + 1 + 1 + 7 = 18 → 1 + 8 = 9) और दैनिक अंक 7 की ऊर्जा से बना है। यह कॉम्बिनेशन गहराई से सोचने, पुरानी बातों को छोड़ने और दिल को हल्का करने का मौका देता है। । ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)
आप स्वभाव से महत्वाकांक्षी और लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन आज का दिन कहता है- थोड़ा रुकिए और अपने दिल की सुनिए। हर चीज दौड़ में नहीं मिलती, कभी-कभी शांति में ही जवाब छिपे होते हैं। थोड़ा अकेले रहना या सोचने का समय निकालना आपके लिए अच्छा रहेगा। यही ठहराव आपको अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार करेगा।
- करियर: लंबे समय के लक्ष्यों को दोबारा सोचने का सही समय है। आज कोई बड़ा फैसला या निवेश न करें।
- प्यार: पार्टनर को आपकी भावनात्मक समझ की जरूरत है, नरमी से बात करें।
- सेहत: नींद पूरी करें, क्योंकि थकान आपके फोकस को कमजोर कर सकती है।
- शुभ रंग: आइवरी
- शुभ अंक: 7
- संकल्प: “मैं जागरूकता से आगे बढ़ता हूं और तभी कदम उठाता हूं जब दिल से सही महसूस होता है।”
अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)
आज आपकी संवेदनशीलता और भावनात्मक समझ बढ़ रही है। दूसरों की भावनाओं और मूड को आसानी से महसूस कर सकते हैं। अपनी इन्टूशन का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा भी करें। यह दिन ध्यान, रचनात्मक लेखन या खुद के बारें में सोचने के लिए बढ़िया है। भावनाओं पर ज्यादा निर्भर न रहें; अंदर से शांति पाने की कोशिश करें।
- करियर: योजना बनाने, रिसर्च और रचनात्मक सोच के लिए अच्छा दिन है।
- प्यार: पुरानी यादें उभर सकती हैं। गुस्सा छोड़कर क्षमा को चुनें।
- सेहत: ऊर्जा पाने के लिए नमक के पानी से स्नान करें या शांत जगह पर समय बिताएं।
- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 2
- संकल्प: “मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूँ और भीतर की शांति में स्थिर रहता हूँ।”
अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)
आज आपका मन विचारों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन दिल को मतलब और गहराई चाहिए। अपनी सोच को लिखकर, संगीत या कला के माध्यम से दुसरो को बताएं। पेशेवर रूप से ध्यान केंद्रित रहें और गैर जरूरी बातें या गॉसिप से बचें।
- करियर: आज का दिन अपने विचारों और योजनाओं पर ध्यान देने और भीतर से खुद को समझने के लिए अनुकूल है।
- प्यार: भावनाओं की गहराई संबंध मजबूत करेगी।
- सेहत: बाहर समय बिताएं ताकि भावनात्मक संतुलन बना रहे।
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 9
- संकल्प: “मैं अपने सत्य को समझदारी, प्रेम और समझ के साथ बताता हूँ।”
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
