Aaj Ka Ank Jyotish 02 November 2025: जल्दबाजी से बचें, जल्द मिलेगी सफलता, पढ़ें शुभ रंग और समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 2/4 ऊर्जा उस उत्साह को दिशा देने और ठोस रूप देने का संकेत है। यह दिन रिश्तों, जिम्मेदारियों और संगठित प्रयासों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है)

आज का दिन धैर्य, एकाग्रता और निरंतर प्रयासों का है। कार्यक्षेत्र में बारीकी पर ध्यान और योजनाबद्ध मेहनत से ठोस परिणाम मिलेंगे। जल्दबाजी से बचें; निरंतरता ही सफलता लाएगी। रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता से भरोसा गहराता है। प्रकृति के साथ समय बिताना या गहरी साँसों पर ध्यान देना मन को शांत और संतुलित रखेगा।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: खर्च और बचत दोनों में अनुशासन बनाए रखें।

रिश्तों की सलाह: भरोसे और उपस्थिति से रिश्ते मजबूत बनते हैं।

सकारात्मक वाक्य : “मैं निरंतरता और संवेदना से स्थायी सफलता बनाता/बनाती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 5 (जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है)



आपकी लचीलापन भरी सोच आज स्थिरता के साथ जुड़कर संतुलित संवाद को प्रोत्साहित करेगी। कार्यक्षेत्र में योजना, टीमवर्क और रणनीतिक निर्णयों पर ध्यान दें। अनावश्यक विचलनों से दूर रहें। रिश्तों में धैर्य और सच्चाई से तालमेल बनेगा। आत्मिक रूप से ध्यान या माइंडफुलनेस जैसी क्रियाएं बेचैनी को शांत करेंगी।

शुभ रंग: हरा

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: निवेश सोच-समझकर करें; आवेगी खर्च से बचें।

रिश्तों की सलाह: कोमलता और स्पष्टता से संवाद करें।

सकारात्मक वाक्य : “मैं धैर्य और करुणा के साथ स्पष्ट रूप से अपनी बात रखता/रखती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 6 (जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है)