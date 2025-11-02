Aaj Ka Ank Jyotish 02 November 2025: मूलांक 1 के जातकों को कार्यक्षेत्र में मिलेंगे अच्छे परिणाम, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा आपको ठहराव, स्थिरता और संयम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि कल की 1/3 ऊर्जा नई शुरुआत और रचनात्मकता का प्रतीक थी ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है)

आज आपकी स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता और स्वतंत्र सोच में धैर्य और समझ का संतुलन झलकेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ सहयोगी रवैया अपनाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। एकतरफा निर्णयों से बचें। रिश्तों में कोमल संवाद और ध्यान देने से अपनापन बढ़ेगा। आध्यात्मिक रूप से ध्यान या आत्मचिंतन से मन स्पष्ट रहेगा।

शुभ रंग: सफेद

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: त्वरित लाभ की जगह दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें।

रिश्तों की सलाह: नियंत्रण नहीं, समझ के साथ आगे बढ़ें।

सकारात्मक वाक्य : “मैं धैर्य, अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता से नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है)



आपकी स्वाभाविक संवेदनशीलता आज प्रैक्टिकल सोच के साथ संतुलित रहेगी। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और बारीकियों पर ध्यान देने से सराहना मिलेगी। मूड या असमंजस से प्रभावित न हों। रिश्तों में छोटी-छोटी देखभाल और सहानुभूतिपूर्ण सुनना बंधन को गहरा करेगा। ध्यान या लेखन जैसे साधनों से मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: धन और समय सोच-समझकर लगाएँ; स्थिरता गति से अधिक मूल्यवान है।

रिश्तों की सलाह: तनाव की स्थिति में भी संयमित उत्तर दें।

सकारात्मक वाक्य : “मैं शांत, केंद्रित और अपने उद्देश्य से जुड़ा/जुड़ी हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है)