18 सितंबर का अंक राशिफल: नई शुरुआत के साथ खुलेंगे तरक्की के रास्ते, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का भविष्यफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दिन एक पुराने दौर को पूरा करने और जीवन में एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलने का संदेश देता है। अंक नौ जहाँ हमें उन बातों को जाने देने की प्रेरणा देता है जिनका समय पूरा हो चुका है, वहीं अंक एक हमें साहस, स्वतंत्रता और फिर से शुरुआत करने की ऊर्जा प्रदान करता है।

आज का मुख्य सबक यह है कि किसी भी नए अवसर को अपनाने से पहले पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है। यह समय आगे बढ़कर कदम उठाने, स्वतंत्र फैसले लेने और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। अतीत से जुड़ी बातों को जाने दें और आने वाले कल की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने में बिल्कुल न हिचकिचाएं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करने और अपने उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत है, जिनका इंतजार आप सही समय आने पर कर रहे थे।

वित्त: आर्थिक मामलों में नई योजना बनाने और धन लाभ के नए रास्ते तलाशने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत सुधारने के लिए नई प्रेरणा आपको एक बेहतर दिनचर्या शुरू करने में मदद करेगी। सब कुछ एक साथ बदलने के बजाय छोटे और आसान लक्ष्यों से शुरुआत करें।

क्या करें: पुरानी निराशाओं को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई शुरुआत करें।

क्या न करें: अपने पुराने गुस्से या झुंझलाहट को नए काम के बीच में न आने दें।

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: लाल, गोल्डन

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाएंगे जहां किसी पुराने पेशेवर मामले को पूरी तरह खत्म करके ही आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें।

वित्त: पैसों से जुड़े मामलों में किसी पुराने समझौते को समाप्त कर नए विकल्प चुनने का यह बिल्कुल सही समय है।

स्वास्थ्य: मानसिक संतुलन बनाए रखना आज सबसे जरूरी है। पुरानी यादों या अनसुलझी बातों को अपने वर्तमान पर हावी बिल्कुल न होने दें।

क्या करें: अपने रिश्तों में स्पष्ट और सच्ची बातचीत से एक नई शुरुआत करें।

क्या न करें: केवल इसलिए पुरानी स्थिति से चिपके न रहें क्योंकि बदलाव से डर लगता है।

शुभ अंक: 2, 1

शुभ रंग: सफेद, लाल

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी कलात्मक ऊर्जा आज आपको कुछ नया और रोमांचक शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पुराने कामों को पूरी तरह संभाल लें।

वित्त: आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने पुराने बजट और खर्चों की समीक्षा करें, तभी किसी नई योजना में धन लगाएं।

स्वास्थ्य: जब आप अपनी पसंद के किसी रचनात्मक काम में जुड़ेंगे, तो आपकी ऊर्जा खुद-ब-खुद बढ़ जाएगी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।

क्या करें: अपने दिल की बातें और भविष्य की योजनाएं अपनों के साथ खुलकर साझा करें।

क्या न करें: केवल बोरियत महसूस होने के कारण कोई नया और फालतू काम शुरू न करें।

शुभ अंक: 3, 1

शुभ रंग: पीला, लाल

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: पुरानी प्रणालियों से हटकर आज आपको किसी नए और बेहतर तरीके से काम करने पर विचार करना चाहिए। किसी भी नए काम में हाथ डालने से पहले अपने अधूरे काम पूरे कर लें।

वित्त: पैसों के प्रबंधन के लिए दिन अच्छा है। अपने पुराने वित्तीय तरीकों में थोड़ा बदलाव करके आप अपनी बचत को और अधिक बढ़ा सकते हैं।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज से ही किसी अच्छी आदत की शुरुआत करें। रोजमर्रा के खानपान का विशेष ध्यान रखें।

क्या करें: उन पुरानी आदतों को छोड़ दें जो आपकी तरक्की में रुकावट बन रही हैं।

क्या न करें: किसी भी नए मौके को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि उसका परिणाम पूरी तरह तय नहीं है।

शुभ अंक: 4, 1

शुभ रंग: हरा, लाल

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: बदलाव और नई शुरुआत की यह ऊर्जा आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती है। आप किसी नए अवसर को तलाशने या कार्यक्षेत्र में एक नई दिशा चुनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

वित्त: आर्थिक मामलों में अचानक कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें। धन के लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें और समझदारी से ही कदम आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: आपका शरीर किसी नई फिटनेस गतिविधि या ताजी हवा में सैर करने पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। अपनी दिनचर्या में स्थिरता बनाए रखें।

क्या करें: अपनी हर यात्रा या नए कदम को एक पक्के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाएं।

क्या न करें: केवल किसी रोमांचक चीज के चक्कर में अपने पुराने अधूरे कामों को बीच में न छोड़ें।

शुभ अंक: 5, 1

शुभ रंग: फिरोजी, लाल

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी कोई पुरानी जिम्मेदारी अब अपने स्वाभाविक अंत तक पहुंच रही है, जिससे आपको किसी नई प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने का पूरा मौका मिलेगा।

वित्त: परिवार की भलाई और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए धन खर्च करने का यह सही समय है। अपने पुराने खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: जब आप उन जिम्मेदारियों का बोझ उठाना बंद कर देंगे जो अब आपकी नहीं हैं, तो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत में सुधार होगा।

क्या करें: रिश्तों में पुरानी उम्मीदों को छोड़कर लोगों को वर्तमान रूप में स्वीकार करें।

क्या न करें: केवल इस डर से किसी पुरानी भूमिका से जुड़े न रहें कि दूसरे क्या कहेंगे।

शुभ अंक: 6, 1

शुभ रंग: गुलाबी, लाल

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपका मनन करने का स्वभाव आपको यह समझने में मदद करेगा कि अब अपनी ऊर्जा किस दिशा में लगानी चाहिए। हाल ही के अनुभवों से सीख लें और आगे बढ़ें।

वित्त: पैसों के मामलों में बिना सोचे-समझे कोई भी नया निवेश करने से बचें। अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर ही धन का उपयोग करें।

स्वास्थ्य: शांत माहौल में थोड़ा समय बिताने से आपके दिमाग को गहरी शांति मिलेगी। ध्यान या प्रार्थना करने से मानसिक स्पष्टता आएगी।

क्या करें: बिना ज्यादा सोचे अपनी सीमाओं को तय करें और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहें।

क्या न करें: किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सौ प्रतिशत निश्चितता का इंतजार न करें।

शुभ अंक: 7, 1

शुभ रंग: इंडिगो, लाल

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: एक पुराने पेशेवर दौर को समाप्त करने और एक नई दिशा तय करने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी पुरानी रणनीतियों की समीक्षा करें।

वित्त: धन से जुड़े मामलों में बड़े और कड़े फैसले लेने का समय आ गया है। वित्तीय स्थिरता लाने के लिए अपने खर्च करने के तरीके को बदलें।

स्वास्थ्य: पुराने काम के तनाव को अपनी सेहत पर हावी न होने दें। अपने शरीर को पूरी तरह रिकवर होने के लिए पर्याप्त समय दें।

क्या करें: किसी भी रिश्ते या काम के नतीजे पर नियंत्रण रखने के बजाय वर्तमान में जिएं।

क्या न करें: केवल इसलिए किसी पुराने काम से चिपके न रहें क्योंकि आपने उसमें बहुत समय लगाया है।

शुभ अंक: 8, 1

शुभ रंग: गहरा नीला, लाल

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: यह दिन आपके मूल स्वभाव के बहुत अनुकूल है, जो आपको किसी बड़े चक्र को पूरा करने और एक बिल्कुल नई शुरुआत करने का अवसर देगा।

वित्त: आर्थिक मामलों में पुराने कर्जों या अटके हुए धन से मुक्ति मिलने के योग हैं। अपने पैसों का हिसाब-किताब बिल्कुल साफ रखें।

स्वास्थ्य: भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करने से आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। किसी भी पुराने पछतावे या गिल्ट को अपने मन में न रखें।

क्या करें: हर अंत को एक नई शुरुआत का बीज मानकर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ें।

क्या न करें: किसी ऐसी पुरानी बात को दोबारा न उठाएं जिसका कोई मतलब नहीं बचा है।

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: लाल, गोल्डन