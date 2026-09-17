17 सितंबर का अंक राशिफल: आज नई शुरुआत के लिए बेहद शुभ है समय, मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 17 का यह खास दिन अपने साथ कर्तव्य और जिम्मेदारी की एक मजबूत ऊर्जा लेकर आ रहा है, जिसे सार्वभौमिक दिन अंक नौ की कोमल और बदलाव लाने वाली ऊर्जा का पूरा समर्थन मिल रहा है। यह दिन समझदारी से फैसले लेने, हर काम को पूरा करने, दिल को सुकून देने वाले समापन और उन पुरानी बातों को जाने देने का साहस जुटाने का संदेश देता है, जिनका उद्देश्य अब पूरा हो चुका है।

अंक आठ जहाँ हमारी सफलता और उत्तरदायित्व पर जोर देता है, वहीं अंक नौ हमें जीवन को एक बड़े नजरिए से देखने, बेकार की चीजों को छोड़ने और अधूरे मामलों को एक सार्थक अंजाम तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। आज का मुख्य सबक यह है कि यह समय बिना किसी फालतू के बोझ को ढोए आगे बढ़ने का है। जो काम पूरा हो चुका है उसे समाप्त करें, उस अनुभव से सीखें और आने वाले कल के लिए जगह बनाएं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन किसी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने या काम से जुड़े किसी पुराने मामले को शानदार तरीके से समाप्त करने का अवसर ला सकता है। आपकी कार्यशैली बहुत मजबूत रहेगी।

वित्त: पैसों से जुड़े मामलों में अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। धन लाभ के मामलों में कोई भी पुराना रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य: काम के दबाव को अपने व्यक्तिगत समय पर हावी न होने दें। एक व्यवस्थित दिनचर्या के साथ पर्याप्त आराम करने से आपकी ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। क्या करें: पुरानी बातों को पीछे छोड़कर समझदारी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। क्या न करें: केवल अपनी जिद के कारण किसी ऐसी बात को न पकड़कर रखें जिसका कोई मतलब नहीं है। शुभ अंक: 1, 9 शुभ रंग: गोल्डन, मैरून मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी संवेदनशीलता आपको उन बातों को समझने में मदद करेगी जिन्हें दूसरे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। टीम वर्क से जुड़े मामलों में अपनी कूटनीति का पूरा उपयोग करें। वित्त: आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का फैसला लेने में बहुत ज्यादा देरी न करें। पैसों की लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखना आज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य: अगर आप दूसरों की समस्याओं को बहुत ज्यादा दिल पर लगा लेंगे, तो मानसिक थकान हो सकती है। अपने लिए थोड़ा निजी समय जरूर निकालें। क्या करें: अपने मन को शांत रखें और दिल से जुड़े मामलों को बातचीत से सुलझाएं। क्या न करें: केवल पुरानी यादों से बंधे रहकर अपना नुकसान न करें। शुभ अंक: 2, 9 शुभ रंग: सफेद, बरगंडी मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी बात कहने का तरीका किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या चर्चा को सफलतापूर्वक पूरा करने में पूरी मदद करेगा। आज का दिन कलात्मक कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए बहुत अच्छा है।

वित्त: धन से जुड़ी किसी योजना पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आज आपको अच्छे और नए मौके मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: दिमाग में बहुत सारी बातें चल सकती हैं, इसलिए खुद को मानसिक रूप से ज्यादा थकाने से बचें। थोड़ा शांत माहौल आपकी कलात्मकता को वापस लाएगा। क्या करें: अपनी बातों से लोगों की तारीफ करें और रिश्तों में मिठास घोलें। क्या न करें: किसी पुरानी बात पर बहस करने के लिए अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करें। शुभ अंक: 3, 9 शुभ रंग: पीला, गहरा लाल मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: रुके हुए कामों को निपटाने, कागजी कार्रवाई पूरी करने, पैसों का हिसाब किताब लगाने और अपने अधूरे कामों को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार है। वित्त: धन के प्रबंधन के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। अपने पुराने बजट की समीक्षा करें और भविष्य के लिए बचत करने पर पूरा ध्यान दें। स्वास्थ्य: एक नियमित और अनुशासित दिनचर्या आपको अंदर से मजबूत महसूस कराएगी। हर छोटी बात को खुद नियंत्रित करने की कोशिश करके तनाव न लें। क्या करें: अपने काम में अनुशासन और स्थिरता हमेशा के लिए बनाए रखें। क्या न करें: किसी भी जरूरी काम को अधूरा न छोड़ें। शुभ अंक: 4, 8 शुभ रंग: हरा, वाइन लाल फ्री पर्सनलाइज्ड कुण्डली मिलान के लिए यहां क्लिक करें। मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज की ऊर्जा आपको किसी पुराने अध्याय को पूरी तरह बंद करके किसी नए और बेहतर सफर की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगी। किसी भी नए काम में हाथ डालने से पहले पुराने सभी काम पूरे कर लें।

वित्त: पैसों के मामले में कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। धन की बचत करना आज आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य: आपकी बेचैन ऊर्जा आपको लगातार भागदौड़ करने के लिए कहेगी, लेकिन बीच-बीच में रुककर अपने दिमाग को पूरी तरह आराम देना बहुत जरूरी है। शुभ अंक: 5, 9 शुभ रंग: फिरोजी, मैरून क्या करें: पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें। क्या न करें: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें। मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: लोगों की सेवा, परिवार से जुड़े मामलों या टीम वर्क से जुड़ी जिम्मेदारियां आज आपका पूरा ध्यान चाहेंगी। जो वादा आपने किया है उसे पूरा करें, लेकिन हर जिम्मेदारी का बोझ अकेले न उठाएं।

वित्त: आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लें। परिवार की सुख-सुविधाओं पर खर्च करते समय अपने बजट का पूरा ध्यान रखें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। स्वास्थ्य: अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को सबसे ऊपर रखें। दूसरों की देखभाल करने के चक्कर में खुद की सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। शुभ अंक: 6, 9 शुभ रंग: गुलाबी, गहरा बैंगनी क्या करें: अपनों के साथ प्यार भरा समय बिताएं। क्या न करें: अपनी सेहत की बिल्कुल भी अनदेखी न करें। मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी मूल्यांकन करने की खूबी आपको यह पहचानने में मदद करेगी कि अब किस काम को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। शोध और लंबी योजनाओं की समीक्षा के लिए दिन बहुत अच्छा है।

वित्त: पैसों के मामलों में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। अपनी पुरानी आर्थिक गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का यह सबसे सही समय है। स्वास्थ्य: शांत माहौल में समय बिताने से आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। ध्यान लगाने या डायरी लिखने से आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। शुभ अंक: 7, 9 शुभ रंग: इंडिगो, मैरून क्या करें: अपने मन की शांति के लिए एकांत में समय बिताएं। क्या न करें: अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़ी सोच और जिम्मेदारी निभाने की खूबी आज आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगी। किसी पुराने पेशेवर चक्र को पूरा करने और नए लक्ष्य तय करने के लिए दिन बहुत मजबूत है। वित्त: धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अपने पैसों का सही जगह निवेश करें और किसी भी पुराने वित्तीय मामले को आज ही पूरी तरह सुलझा लें। स्वास्थ्य: सफलता पाने की इस दौड़ में अपने शरीर को पूरी तरह थका देने से बचें। आपके लक्ष्यों को अनुशासन चाहिए तो शरीर को पूरा आराम चाहिए। शुभ अंक: 8, 9 शुभ रंग: गहरा नीला, बरगंडी क्या करें: अपने काम और वित्त का प्रबंधन बहुत सावधानी से करें। क्या न करें: काम के तनाव को अपने स्वास्थ्य पर हावी न होने दें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपके लिए यह दिन पूरी तरह से किसी बड़े काम को पूरा करने, सहानुभूति दिखाने और अपनी समझदारी साबित करने का है। लंबे समय से जो मामला लटका हुआ था, वह आज सुलझ जाएगा।