15 सितंबर का अंक राशिफल: जिम्मेदारी और आत्म-चिंतन का दिन, रिश्तों के बीच कैसे बनाएं संतुलन? पढ़ें आज का राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 15 का यह दिन अपने साथ जिम्मेदारी, परिवार और आपसी मेलजोल की ऊर्जा लेकर आ रहा है, जिसे सार्वभौमिक दिन अंक सात के मनन और आंतरिक प्रभाव का पूरा सहयोग मिल रहा है। यह दिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ खुद को समझने और भीतर का संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है।

अंक छह जहां अपनों की देखभाल और रिश्तों पर जोर देता है, वहीं अंक सात धीमे चलने, हर बात को गहराई से देखने और अपने दिल की आवाज सुनने की प्रेरणा देता है। आज का मुख्य सबक यह है कि आप केवल बाहर भागने के बजाय थोड़ा रुकें और समझें कि वास्तव में आपके जीवन में किस बात पर ध्यान देने की जरूरत है।

हर समस्या का तुरंत हल जरूरी नहीं होता और न ही हर जिम्मेदारी को अकेले उठाने की आवश्यकता है। मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आपका मन आगे बढ़कर कमान संभालने का हो सकता है, लेकिन आज का दिन आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा ठहरने की सलाह देता है। चीजों को गौर से देखने पर आपको कोई ऐसी बात पता चल जाएगी जिसे आप शायद अब तक नजरअंदाज कर रहे थे।

स्वास्थ्य: अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करें और ज्यादा भागदौड़ से बचें। एक शांत दिनचर्या आपके शरीर को बेहतर आराम देगी। रिश्ते: आपको किसी अपने के साथ थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत होगी। स्थिति को तुरंत सुलझाने की कोशिश करने के बजाय केवल सामने वाले की बात सुनना ज्यादा मददगार साबित होगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। क्या करें: जब पूरी जानकारी न हो, तो सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं।

क्या न करें: बिना सोचे-समझे किसी भी फैसले को जबरन लागू न करें। शुभ अंक: 1, 7

शुभ रंग: सुनहरा, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी छठी इंद्री आज बहुत मजबूत रहेगी। अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा रखें, लेकिन केवल भावनाओं में बहकर कामकाज से जुड़े फैसले न लें। स्वास्थ्य: मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी शांत जगह पर समय बिताएं और बेकार की बातों के तनाव से दूर रहें। रिश्तें: आप आज कुछ ज्यादा ही संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। यह उम्मीद करने के बजाय कि दूसरे आपके मन की बात खुद समझ जाएंगे, अपनी बात प्यार से खुलकर कहें। क्या करें: अपने फैसलों पर भरोसा रखें और मन को शांत रखें।

क्या न करें: किसी की तरफ से मिलने वाली थोड़ी सी दूरी या चुप्पी को अपने दिल पर न लगाएं।

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, हल्का बैंगनी मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपके नए और अच्छे विचारों को दूसरों के सामने रखने से पहले उन्हें थोड़ा समय दें। तुरंत तारीफ पाने के भागने के बजाय अपनी योजनाओं को और बेहतर बनाने पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा मेल-जोल और शोर-शराबे से बचें। लगातार लोगों के बीच रहने से थोड़ा ब्रेक लें और अकेले में समय बिताएं। रिश्ते: आज आपको आम बातचीत के बजाय किसी दिल की गहरी और सार्थक बातचीत में ज्यादा अच्छा लगेगा। ढेर सारे लोगों से मिलने के बजाय चुनिंदा लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। क्या करें: अपनी योजनाओं को और बेहतर बनाने पर ध्यान दें। क्या न करें: तुरंत तारीफ पाने की चाहत में जल्दबाजी न करें। शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: पीला, बैंगनी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: अपनी योजनाओं को दोबारा देखने और यह समझने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है कि कहां सुधार की गुंजाइश है। हड़बड़ी में काम करने के बजाय शांत दिमाग से चीजों को परखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, लेकिन दिमाग को आराम देने के लिए भी समय निकालें। रिश्ते: यह न सोचें कि केवल जिम्मेदारी उठाना ही प्यार जताने का एकमात्र तरीका है। अपनों के पास बैठकर सिर्फ उनका साथ देना भी उतना ही जरूरी है। क्या करें: शांत दिमाग से अपनी योजनाओं की समीक्षा करें। क्या न करें: हड़बड़ी में काम करने से बचें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: हरा, इंडिगो मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: दिन की धीमी रफ्तार शुरू में आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन यह आपको अपनी दिशा को फिर से जांचने में मदद करेगी। किसी भी बड़े बदलाव से पहले हर पहलू को अच्छी तरह जांच लें।

स्वास्थ्य: आपके बेचैन मन को आराम की जरूरत है। एक साथ कई अलग-अलग कामों में खुद को उलझाने से बचें। रिश्ते: अपनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए खुलकर बातचीत करें। यह जरूरी नहीं कि आप हर समस्या का समाधान अकेले ही ढूंढें, इसलिए अपने दिल की भावनाएं अपनों के साथ साझा करें। क्या करें: किसी भी बड़े बदलाव से पहले हर पहलू की जांच करें। क्या न करें: एक साथ कई कामों में खुद को न उलझाएं। शुभ अंक: 5, 7 शुभ रंग: फिरोजी, बैंगनी मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आज आपकी जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, लेकिन आपको यह सोचने की जरूरत है कि आप अकेले कितना बोझ उठा रहे हैं। जहां मुमकिन हो, काम बांट लें और केवल उसी पर ध्यान दें जो वाकई जरूरी है।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक सेहत एक-दूसरे से जुड़ी हैं। आराम को प्राथमिकता दें और थकान के संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। रिश्ते: आप अपनों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी हर भावना और समस्या का पूरा बोझ अपने ऊपर लेने से बचें। क्या करें: जरूरत पड़ने पर दूसरों के साथ काम बांट लें। क्या न करें: हर जिम्मेदारी का बोझ अकेले अपने ऊपर न लें। शुभ अंक: 6, 7

शुभ रंग: गुलाबी, बैंगनी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: पुरानी बातों की तह तक जाने, कुछ नया सीखने और अकेले बैठकर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। चीजों को गहराई से समझने की अपनी खूबी पर पूरा भरोसा रखें।

स्वास्थ्य: शांत माहौल आपके मन को सुकून देगा। ध्यान लगाना, डायरी लिखना या कुछ समय अकेले बिताना आपकी ऊर्जा को तरोताजा कर देगा। रिश्तें: आप आज अकेले रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सचमुच आपकी परवाह करते हैं, उनसे पूरी तरह से नाता न तोड़ें। क्या करें: ध्यान या डायरी लिखकर अपनी ऊर्जा को तरोताजा करें। क्या न करें: अपनों से पूरी तरह कटकर अकेले न रहें। शुभ अंक: 7, 6

शुभ रंग: इंडिगो, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: जरूरी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आज आपको समझदारी से काम लेना होगा। पैसों या करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हर छोटी-बड़ी बात की जांच कर लें।

स्वास्थ्य: काम की टेंशन को अपने घर और पर्सनल लाइफ में हावी न होने दें। दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। रिश्ते: अपने सख्त रवैये को थोड़ा नरम करें और किसी अपने के लिए दिल से उपलब्ध रहें। फ्री पर्सनलाइज्ड कुण्डली मिलान के लिए यहां क्लिक करें। क्या करें: कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हर बात की जांच करें। क्या न करें: काम का तनाव अपनी पर्सनल लाइफ पर हावी न होने दें। शुभ अंक: 8, 7 शुभ रंग: गहरा नीला, बैंगनी मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: दूसरों की मदद करने की आपकी इच्छा आज भी प्रबल रहेगी, लेकिन आज आपको यह सोचना होगा कि आपकी ऊर्जा कहां खर्च हो रही है। केवल उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो आपके उसूलों से मेल खाते हैं।