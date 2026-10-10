भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपकी जिंदगी में नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का अनूठा संगम लेकर आ रहा है। पिछले दिन के आत्ममंथन के बाद अब आगे बढ़ने, खुलकर अपनी बात कहने और नए कामों की शुरुआत करने का बहुत अच्छा समय है। काम के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें और अपनी योजनाओं को सही दिशा दें। धन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह के भारी जोखिम से बचना और अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित रखना बहुत जरूरी होगा। इस समय छोटी-छोटी बातों में नए अवसर तलाशकर आप अपने जीवन को और अधिक सफल और खुशहाल बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने या अपने पुराने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। अपनी योजनाओं को सही और मजबूत आधार दें ताकि आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकें।

स्वास्थ्य: दिनभर की ऊर्जा और नई गतिविधियों के बीच अपने शरीर की थकान को नजरअंदाज न करें। खुद को तरोताजा बनाए रखने के लिए समय पर भोजन करें और अपने आराम के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें ताकि सेहत अच्छी बनी रहे।

रिश्ते: आपकी आज़ादी और स्वतंत्र स्वभाव आज बहुत प्रबल रहेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी यह इच्छा अपनों के बीच किसी भी तरह की अनचाही दूरी या गलतफहमी पैदा न करे, इसलिए अपने करीबियों के साथ समय बिताएं।

क्या करें: किसी भी नए काम की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास और सही योजना के साथ करें। क्या न करें: किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने या बिना सोचे-समझे फैसले लेने से बचें। शुभ अंक: 1, 3 शुभ रंग: संतरी, सुनहरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी बातचीत करने की कला और संवाद शैली आज आपके बहुत काम आएगी। यदि कोई जरूरी बात या विचार आपके मन में था, तो उसे दूसरों के सामने खुलकर रखने का यह बहुत अच्छा मौका है। इससे आपके पेशेवर रिश्ते मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य: दूसरों की बातों या किसी अन्य के विचारों का असर अपने मन पर हावी न होने दें। अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ समय शांत माहौल में बिताएं और अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक रखें।

रिश्ते: यह दिन अपनों के साथ हल्की-फुल्की और सच्ची बातचीत करने के लिए बहुत बढ़िया है। अपनी भावनाएं मन में छिपाकर यह उम्मीद न करें कि दूसरे उन्हें खुद समझ जाएंगे, बल्कि अपनी बात प्यार से कहें। क्या करें: पैसों से जुड़े सभी फैसले बहुत ही समझदारी और वास्तविक स्थिति को देखकर लें। क्या न करें: केवल किसी के कहने पर अपनी योग्यताओं या फैसलों पर संदेह बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 2, 3 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज का दिन आपकी कलात्मक सोच और मेल-जोल की प्रवृत्ति के पक्ष में काम करेगा। अपने विचारों को अपने तक सीमित रखने के बजाय दूसरों के साथ साझा करें। नेटवर्किंग और लोगों से संपर्क बढ़ाने से आपको भविष्य में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे।

स्वास्थ्य: मेल-मिलाप और बातचीत का दौर अधिक रहने के कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा कम हो सकती है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपनी पूरी नींद लें और अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें ताकि ताजगी बनी रहे। रिश्ते: आपका हंसमुख और ऊर्जावान स्वभाव आपके रिश्तों में गर्माहट और मिठास भर देगा। अपनों के साथ मिलकर कोई छोटी सी गतिविधि करने या साथ में समय बिताने से आपसी बंधन और अधिक मजबूत हो जाएगा। क्या करें: अपने नए विचारों और योजनाओं को एक निश्चित दिशा और सही रूप दें। क्या न करें: किसी भी गंभीर परिस्थिति या जरूरी काम को बहुत हल्के में न लें। शुभ अंक: 3, 1 शुभ रंग: पीला, पीच मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपको किसी जाने-पहचाने काम को करने के लिए एक नए और अलग तरीके को अपनाने की प्रेरणा मिल सकती है। किसी नए विचार को केवल इसलिए खारिज न करें क्योंकि वह आपके पुराने और पारंपरिक तरीकों से थोड़ा अलग है।

स्वास्थ्य: अपनी रोज की भागदौड़ और काम के बीच अपने शरीर को थोड़ा विश्राम देना बहुत जरूरी है। ताजी हवा में टहलने से आपका मन शांत होगा और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। रिश्ते: आप अपनी जिंदगी में सब कुछ नियम के हिसाब से चाहते हैं, लेकिन अपनों को केवल आपके कामों से ज्यादा आपके मीठे शब्दों की जरूरत होती है। अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें ताकि घर में प्यार बना रहे। क्या करें: अपने पैसों के खर्चों और बजट को हमेशा व्यवस्थित और स्पष्ट रखें। क्या न करें: छोटी-छोटी और सामान्य बातों को लेकर अपने मन में बहुत ज्यादा गंभीरता न लाएं। शुभ अंक: 4, 1 शुभ रंग: हरा, नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज मिलने वाली सामाजिक और मेल-जोल वाली ऊर्जा का आप पूरा आनंद उठाएंगे। बैठकों में हिस्सा लेना, नए लोगों से मिलना और अपने विचारों को प्रस्तुत करना आपके लिए बहुत ही उत्पादक और फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य: मौज-मस्ती और लगातार गतिविधियों की वजह से आपके खाने-पीने का समय बदल सकता है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपनी दिनचर्या को स्थिर रखें ताकि आपको किसी भी तरह की कमजोरी महसूस न हो। रिश्ते: आप आज बहुत ही मस्ती भरे और खुले मूड में रहेंगे। इस हल्के माहौल का आनंद लें, लेकिन यदि कोई गंभीर या जरूरी बात करनी हो, तो उसके प्रति भी पूरी तरह ईमानदार और गंभीर रहें। क्या करें: कोई भी नया अवसर सामने आने पर उसके सभी पहलुओं को अच्छे से परखें। क्या न करें: जोश या उत्साह में आकर किसी को भी ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो। शुभ अंक: 5, 3 शुभ रंग: हरा, सफेद मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपको अपने विचार सबके सामने रखने या किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। हमेशा दूसरों का साथ देने के आदत के कारण अपनी खुद की क्षमताओं को कभी भी कम न आंकें। स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करने और उनकी मदद करने में आप अपनी सेहत को भूल सकते हैं। बिना किसी अपराध बोध के अपने शरीर को पूरा आराम दें और अपने लिए भी कुछ समय निकालें ताकि ताजगी बनी रहे। रिश्ते: आपका प्यारा और परोपकारी स्वभाव आज आपके रिश्तों में सकारात्मकता लेकर आएगा। उन लोगों के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताएं जो आपकी इज्जत करते हैं और आपके होने का पूरा मूल्य समझते हैं। क्या करें: अपने पैसों का उपयोग करते समय अपनी असली प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें। क्या न करें: हर इंसान को खुश करने के चक्कर में खुद को मानसिक रूप से बिल्कुल न थकाएं। शुभ अंक: 6, 1 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आप सामान्य रूप से किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचते हैं, लेकिन आज का दिन आपको अपने विचार खुलकर दूसरों के सामने रखने की प्रेरणा देता है। आपका कोई अधूरा सा दिखने वाला विचार भी बहुत बड़ा लाभ दे सकता है।

स्वास्थ्य: अपने मन को शांत और तरोताजा रखने के लिए ध्यान लगाएं और कुछ समय एकांत में बिताएं। इन आदतों से आपकी मानसिक थकान दूर होगी और आपको अंदर से बहुत अधिक शांति और ऊर्जा महसूस होगी। रिश्ते: जो बातें आप लंबे समय से अपने मन के भीतर छिपाकर बैठे थे, उन्हें आज अपनों के सामने कह सकते हैं। अपनी बात कहने के लिए किसी शांत और सरल रास्ते का चुनाव करें ताकि संवाद आसानी से हो सके।

क्या करें: किसी भी नए वित्तीय अवसर के व्यावहारिक और जमीनी पहलुओं को अच्छे से समझें। क्या न करें: केवल इस डर से चुप न रहें कि लोग आपकी बात को गलत समझ लेंगे। शुभ अंक: 7, 1 शुभ रंग: जामुनी, इंडिगो मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आप अपनी किसी पेशेवर योजना को तेजी से आगे बढ़ाने की इच्छा रखेंगे। आत्मविश्वास का पूरा उपयोग करें, लेकिन अपने काम करने के तरीके में कुछ नयापन और रचनात्मकता भी शामिल करें ताकि अच्छे नतीजे मिल सकें। स्वास्थ्य: यदि आप अपने आराम के समय को लगातार टालते रहेंगे, तो आपके शरीर पर थकान हावी हो जाएगी। अपने काम के समय की तरह ही अपने आराम का समय भी पूरी ईमानदारी के साथ तय करें। रिश्ते: आप अपनी सफलता और काम में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन आपके अपनों को आपके थोड़े से समय की जरूरत है। एक शांत और मीठी बातचीत से आप अपने सभी पारिवारिक रिश्तों में बहुत अच्छी मिठास ला सकते हैं।

क्या करें: जल्दबाजी में बड़ा मुनाफा कमाने के बजाय एक सोची-समझी योजना पर काम करें। क्या न करें: अपने पूरे दिन की सफलता या असफलता का पैमाना केवल काम को न बनाएं। शुभ अंक: 8, 1 शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: किसी पुराने अध्याय को सफलतापूर्वक बंद करने के बाद आप एक नए काम की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने पुराने अनुभवों की सीख को साथ रखें, लेकिन पुरानी असफलताओं को अपने नए सफर पर हावी न होने दें।