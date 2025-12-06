Aaj Ka Love Rashifal 6 December 2025: अनकही बातें शेयर कर सकती हैं ये राशियां, पढ़ें मेष से कर्क का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 6 दिसंबर का दिन (Zodiac Love Horoscope) कुछ राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि कुछ लोगों को कई प्रमुख बातों का ध्यान देना होगा। ऐसे में मेष से कर्क की लव लाइफ आज कैसी रहनी वाली है? आइए पढ़ते हैं।