Aaj Ka Love Rashifal 05 December 2025: खुशनुमा पल बिताएंगी ये राशियां, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:15 AM (IST)

आज यानी 05 दिसंबर के दिन कुछ राशि के जातक प्यार से भरे पल गुजार सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि ...और पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 5 दिसंबर के दिन (Zodiac Love Horoscope) की शुरुआत वृषभ राशि में स्थित चन्द्रदेव की सौम्य कृपा से होती है, जो रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता, स्नेह और सहजता लाते हैं। रात होते-होते चन्द्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे वार्तालाप, हंसी-मजाक, जिज्ञासा और बौद्धिक जुड़ाव बढ़ता है।

सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव के वृश्चिक राशि में स्थित होने से प्रेम में गहराई, आकर्षण, जुनून और भावनात्मक तीव्रता बनी रहती है। बुध देव तुला राशि में विचरण करते हुए संवाद को संतुलित, न्यायपूर्ण और स्पष्ट बनाते हैं। बृहस्पति देव मिथुन राशि में वक्री चल रहे हैं, जो प्रेम में आत्म-विश्लेषण और सीखने की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं।

सिंह (LEO)

वृषभ राशि में चन्द्रदेव रिश्तों में स्थिरता और स्नेह बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि के ग्रह देवों का प्रभाव रोमांटिक तीव्रता को गहरा करता है। बुध देव संवाद में नर्मी और सहजता लाते हैं। रात में मिथुन राशि के चन्द्रदेव प्रेम जीवन को अधिक रोमांचक और चंचल बनाते हैं।

  • कपल्स—दिल से जुड़ाव और फिर मनोरंजक बातचीत।
  • सिंगल्स—किसी बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्ति की ओर झुकाव हो सकता है।

कन्या (VIRGO)

वृषभ राशि में चन्द्रदेव ईमानदारी, स्थिरता और भावनात्मक स्पष्टता देते हैं। वृश्चिक राशि की ऊर्जा गहरे भावों को जगाती है। बुध देव संवाद को शांत और संतुलित बनाते हैं। रात को मिथुन के चन्द्रदेव स्पॉन्टेनियस और बातूनी ऊर्जा लाते हैं।

  • कपल्स—स्नेह से भरे पल और फिर हल्की-फुल्की बातचीत।
  • सिंगल्स—कोई बुद्धिमान और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति आकर्षित कर सकता है।

वृश्चिक (SCORPIO)

आज का दिन आपकी ही तरह गहरा, आकर्षक और परिवर्तनकारी है। वृषभ राशि में चन्द्रदेव स्थिरता और सुरक्षित जुड़ाव दिलाते हैं। आपकी राशि में स्थित सूर्य देव, शुक्र देव और मंगल देव आपकी प्रेम ऊर्जा को शक्तिशाली और आकर्षक बनाते हैं। बुध देव संवाद को स्पष्ट करते हैं। रात में मिथुन के चन्द्रदेव प्रेम में मानसिक जुड़ाव बढ़ाते हैं।

  • कपल्स—जुनून और गहरी भावनाओं के बाद सहज संवाद।
  • सिंगल्स—आप आज भावनात्मक रूप से गहरे और जिज्ञासु व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।