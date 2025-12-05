Aaj Ka Love Rashifal 5 December 2025: मस्ती से भरा दिन बिताएंगे कपल्स, पढ़ें मेष से कर्क का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 5 दिसंबर का दिन (Zodiac Love Horoscope) कुछ राशि के लोगों के लिए काफी खास रहने वाला है। हालांकि कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में मेष से कर्क की लव लाइफ आज कैसी रहनी वाली है? आइए पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष (ARIES) आज आपके प्रेम जीवन में सुबह स्थिर और रात में उत्साहित ऊर्जा रहेगी। वृषभ राशि में चन्द्रदेव स्नेह, धैर्य और कोमल भावनाओं को बढ़ाते हैं, जिससे भरोसा मजबूत होता है। सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव वृश्चिक में रहकर आपके प्रेम संबंधों में जुनून और भावनात्मक समीपता गहराते हैं। बुध देव तुला में रहकर सत्यपूर्ण और संतुलित संवाद में मदद करते हैं। शाम को मिथुन राशि में चन्द्रदेव के प्रवेश से आप अधिक अभिव्यक्तिपूर्ण, आकर्षक और उत्साहित महसूस करेंगे।

कपल्स—दिल की बातें होंगी और रात में हल्की-फुल्की मस्ती बढ़ेगी।

सिंगल्स—कोई बुद्धिमान और रोचक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। वृषभ (TAURUS) चन्द्रदेव आपके ही राशि में होने से आप सौम्यता, आकर्षण, निष्ठा और प्रेम की ऊष्मा बिखेरेंगे। वृश्चिक राशि में ग्रह देवों का प्रभाव भावनाओं की गहराई और रोमांटिक चुंबकत्व बढ़ाता है। बुध देव संवाद को सहज करते हैं। रात में चन्द्रदेव मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रेम में चंचलता और मानसिक जुड़ाव बढ़ेगा।

कपल्स— स्नेह और दिल से की गई बातों से प्रेम मजबूत होगा।

स्नेह और दिल से की गई बातों से प्रेम मजबूत होगा। सिंगल्स—किसी अभिव्यक्तिपूर्ण, जिज्ञासु व्यक्ति से जुड़ाव बन सकता है। मिथुन (GEMINI) सुबह वृषभ राशि में चन्द्रदेव आत्ममंथन और भावनात्मक स्थिरता लाते हैं। वृश्चिक प्रभाव भावनाओं की गहराई बढ़ाता है। बृहस्पति देव आपके ही राशि में वक्री होकर प्रेम को नए दृष्टिकोण से समझने में मदद करते हैं। रात में जब चन्द्रदेव आपकी ही राशि में आएंगे, तब आकर्षण, चंचलता और रोमांटिक आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कपल्स— दिल की गहरी बातें हंसी-मजाक में बदल जाएंगी।

दिल की गहरी बातें हंसी-मजाक में बदल जाएंगी। सिंगल्स—आपकी बुद्धिमत्ता और चुलबुली ऊर्जा किसी को आकर्षित कर सकती है। कर्क (CANCER) वृषभ राशि के चन्द्रदेव आज आपको भावनात्मक सुरक्षा, स्नेह और शांति देते हैं। वृश्चिक राशि में ग्रह देवों का प्रभाव प्रेम में गहराई और निकटता बढ़ाता है। बुध देव संवेदनशील विचारों को सहजता से व्यक्त कराने में सहायक हैं। शाम को मिथुन के चन्द्रदेव मजाकिया ऊर्जा और हल्की खुशियां जोड़ते हैं।