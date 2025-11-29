विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 29 November 2025: प्यार और विश्वास से रिश्ते होंगे मजबूत, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:15 AM (IST)

आज यानी 29 नवंबर के दिन बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (29 November 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 29 नवंबर के दिन (Zodiac Love Horoscope) दिल से की गई बातचीत और रिश्तों में गहरी समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। कुंभ से मीन तक चंद्रदेव का गोचर भावनाओं को एक नई यात्रा पर ले जाता है। सुबह तर्क और स्पष्टता, शाम तक गहराई और संवेदनशीलता। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव प्रेम में जुनून, ईमानदारी और भावनात्मक खुलापन बढ़ाते हैं।

वहीं तुला राशि में बुधदेव आपके शब्दों में संतुलन और मिठास लाते हैं। आज का लव राशिफल बताता है कि रिश्तों में गहराई, नर्मी और भावनात्मक इन्टूशन के कारण प्यार और विश्वास दोनों मजबूत होते हैं।

सिंह (LEO) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025

सिंह राशि, आज का दिन आपको स्वतंत्रता और गहरे जुड़ाव दोनों का संतुलन सिखाता है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपके रिश्तों वाले भाव को सक्रिय करते हैं, बातचीत साफ रहती है और गलतफहमियां दूर होती हैं। दोपहर तक चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, जिससे प्रेम में नर्मी, अपनापन और दिल से जुड़ाव बढ़ता है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपकी संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, जिससे आप दिल की बात खुलकर कह पाते हैं। कपल्स के बीच दिल से जुड़ी बातें होंगी, जो रिश्ते को और मजबूत करेंगी। सिंगल्स किसी कल्पनाशील, सहज या भावुक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

कन्या (VIRGO) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025

कन्या राशि, आज का प्यार व्यावहारिकता और भावनाओं का सुन्दर मेल दिखाता है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपके मन को शांत रखते हैं, आप रिश्तों को स्पष्टता के साथ देखते हैं। दोपहर में चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे दिल का कोमल पक्ष जागता है और आप भावनाओं को ज्यादा गहराई से समझते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव भरोसा और अंतरंगता बढ़ाते हैं। कपल्स आज दिल से दिल जुड़ने वाली बातों में गहराई पाएंगे। सिंगल्स किसी सौम्य, आध्यात्मिक या दिल को समझने वाले व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं।

तुला (LIBRA) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025

तुला राशि, आज आप प्रेम में संतुलन, गहराई और समझ महसूस करेंगे। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव रचनात्मकता और रोमांस को बढ़ाते हैं, दिल हल्का और खुश रहता है। दोपहर में चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, जिससे ध्यान स्वास्थ्य, दिनचर्या और भावनात्मक संतुलन पर जाता है। वृश्चिक राशि का प्रभाव आपको असली जुड़ाव की ओर ले जाता है, जहां ईमानदारी और सच्चाई मायने रखती है। बुधदेव आपकी बातों को साफ, संतुलित और प्रभावी बनाते हैं। कपल्स के रिश्ते आज गहरी समझ और ईमानदार बातचीत से मजबूत होंगे। सिंगल्स किसी भावुक, गहरे या आध्यात्मिक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

वृश्चिक (SCORPIO) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025

वृश्चिक राशि, आज का लव राशिफल आपके लिए तीव्रता, आकर्षण और सच्ची भावनाओं का मेल लेकर आता है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव घर, आराम और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान दिलाते हैं। दोपहर में चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, जिससे रोमांस, रचनात्मकता और कल्पना बढ़ती है। आपके ही राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव प्रेम को गहरा, आकर्षक और परिवर्तनकारी बना रहे हैं। कपल्स के लिए यह दिन दिल से हीलिंग और गहरे जुड़ाव का है। सिंगल्स अपनी पर्सनालिटी से किसी को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।