Aaj Ka Love Rashifal 29 November 2025: दिल की बात शेयर कर सकते हैं कपल्स, पढ़ें मेष से कर्क का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 29 नवंबर का दिन (Zodiac Love Horoscope) कुछ राशि के लोगों के लिए बहुत विशेष रहने वाला है। हालांकि कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में मेष से कर्क की लव लाइफ आज कैसी रहनी वाली है? आइए पढ़ते हैं।

मेष (ARIES) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025 मेष राशि, आज का लव राशिफल आपके लिए साफ सोच से शुरू होकर गहरी भावनाओं पर खत्म होता है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी बातचीत को खुला, ईमानदार और ताजगीभरा बनाते हैं। टीमवर्क, रिश्तों की समझ और खुलकर बातें करने का यह अच्छा समय है। दोपहर तक चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, जिससे दिल में नर्मी, करुणा और गहराई बढ़ती है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव प्रेम में तीव्रता ला रहे हैं, आप किसी छिपी भावना को व्यक्त कर सकते हैं या कोई पुरानी उलझन सुलझा सकते हैं। कपल्स आज दिल से जुड़े बड़े मुद्दों पर बातें कर सकते हैं, जिससे रिश्ते का दिशा बदल सकता है। सिंगल्स किसी संवेदनशील, सहज और भावनात्मक व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस कर सकते हैं।

वृषभ (TAURUS) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025 वृषभ राशि, आज का दिन आपके प्रेम जीवन में तर्क से भावनात्मक जुड़ाव की ओर ले जाता है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको रिश्तों को समझने और उन्हें व्यावहारिक नजर से देखने में मदद करते हैं। दोपहर में चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे रिश्तों में गर्माहट, अपनापन और सहज समझ बढ़ती है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपके प्रेम में गहराई, वफादारी और भावनात्मक निकटता बढ़ाते हैं। कपल्स रोमांटिक जुड़ाव महसूस करेंगे या पुराना प्यार फिर ताजा हो सकता है। सिंगल्स किसी शांत, कोमल लेकिन रहस्यमय व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं।

मिथुन (GEMINI) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025 मिथुन राशि, आज आपका प्रेम जीवन समझ, भावनाओं और खुलकर बातचीत पर आधारित है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको दिल की बात साफ तौर पर कहने की ऊर्जा देते हैं। दोपहर तक चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, जिससे आप भावनात्मक रूप से अधिक खुले और संवेदनशील हो जाते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव रोमांस को तेज, गहरा और गंभीर बनाते हैं, दिल की बातें करने का सही समय है। तुला में बुधदेव आपकी बातचीत में मिठास और संतुलन लाते हैं। कपल्स आज किसी पुराने मुद्दे को आसानी से सुलझा सकते हैं। सिंगल्स किसी रचनात्मक, समझदार या सहज इन्टूशन वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं।

कर्क (CANCER) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025 कर्क राशि, आज का दिन आपको भीतर से एक भावनात्मक यात्रा पर ले जाता है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव मन को शांत रखते हुए आपको तर्क के साथ भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। दोपहर में चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, आपका दिल खुलता है, सहानुभूति बढ़ती है और भावनाएं सहज होती जाती हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव प्रेम में गहराई, आकर्षण और तीव्रता बढ़ाते हैं। कपल्स आज दिल से दिल की बातें करेंगे, जिससे भरोसा और भी मजबूत होगा। सिंगल्स किसी भावुक, सहज या आत्मीय व्यक्ति से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं।