विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 28 November 2025: अपने रिश्तों को गहराई से समझेंगे, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:15 AM (IST)

आज यानी 28 नवंबर के दिन आप खुद को और अपने रिश्तों को गहराई से समझेंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (28 November 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Love Rashifal 28 November 2025: ऐस्ट्रॉलजर से जानें लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 28 नवंबर के दिन (Zodiac Love Horoscope) भावनात्मक स्पष्टता मिलेगी। दूसरी ओर, सूर्य, मंगल और शुक्र का वृश्चिक राशि में होना गहराई, इच्छा और भीतर छिपी भावनाओं को समझने में मदद करता है। शुक्र का प्रभाव रिश्तों में आकर्षण, निकटता और भावनात्मक गर्माहट बढ़ाता है। शनि और बृहस्पति का वक्री होना आत्मचिंतन और भावनात्मक विकास की ओर ले जाता है। आज प्रेम में बदलाव, ईमानदारी, और आत्मिक जुड़ाव से रिश्ते मजबूत होते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह (LEO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज

Singh

आज आप खुद को और अपने रिश्तों को गहराई से समझेंगे। कुंभ राशि के चंद्रमा रिश्तों में स्पष्टता लाता है। वृश्चिक में सूर्य, मंगल, शुक्र छिपी भावनाओं या असुरक्षाओं को सामने ला सकते हैं। बुध वक्री जल्दबाजी में बोलने से रोकते हैं, सावधान रहें।

  • कपल्स: ईमानदारी और करुणा से रिश्ता और मजबूत होगा।
  • सिंगल्स: किसी समझदार, आकर्षक या भावनात्मक व्यक्ति की ओर खिंचाव हो सकता है।

कन्या (VIRGO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज

Kanya (1)

आज भावनाओं में स्पष्टता और दिल की बात कहने का सही समय है। चंद्रमा आपको अपने साथी की भावनाएं समझने में मदद करेंगे। सूर्य, मंगल, शुक्र आपको संवेदनशील और सच्चा बनाते हैं। बुध वक्री पुरानी यादें या पुराने रिश्ते वापस ला सकते हैं।

  • कपल्स: गंभीर, सच्ची बातचीत से रिश्ता गहरा होगा।
  • सिंगल्स: किसी भावनात्मक रूप से समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षण।

वृश्चिक (SCORPIO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज

Vrishak

आज आपका आकर्षण और भावनात्मक शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। आपकी राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण लाते हैं। कुंभ राशि के चंद्रमा भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में मदद करते हैं। बुध वक्री पुराने रिश्तों या अधूरी बातों को वापस ला सकते हैं।

  • कपल्स: गहरा जुड़ाव और परिवर्तनकारी पल मिल सकते हैं।
  • सिंगल्स: कोई आपकी गहराई और रहस्यात्मक आकर्षण से प्रभावित हो सकता है।

तुला (LIBRA) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज

Tula

आज भावनाओं में स्पष्टता और सोच-समझ दोनों रहेंगी। कुंभ राशि के चंद्रमा रोमांस में हल्कापन और सहजता लाता है। आपकी राशि में बुध वक्री पुराने फैसलों या अधूरी बातों को दोबारा सोचने को कहते हैं । वृश्चिक में सूर्य, मंगल, शुक्र भावनाएं गहरा करते हैं।

  • कपल्स: ईमानदारी और सहानुभूति से रिश्ता बेहतर होगा।
  • सिंगल्स: पुराना कनेक्शन लौट सकता है या कोई भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति मिल सकता है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।