Aaj Ka Love Rashifal 22 November 2025: रिश्ते मजबूत होंगे, बनेगा घूमने का प्लान, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:00 AM (IST)

लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज यानी 22 नवंबर के दिन कपल्स गहरी बातचीत से रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (22 November 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 22 नवंबर का दिन (Zodiac Love Horoscope) बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि कुछ राशियों को थोड़ा सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में मेष से कर्क की लव लाइफ आज कैसी रहनी वाली है? आइए पढ़ते हैं।

मेष (ARIES) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

आज की सुबह आपके लिए गहरी और सोच–समझ वाली हो सकती है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव भावनाओं को अंदर से देखने और अपनी जरूरतों को समझने का संकेत दे रहे हैं। आप पार्टनर से गंभीर बात करने या पुरानी भावनाओं को समझने की ओर खिंच सकते हैं। दोपहर में जब चंद्रदेव धनु राशि में आएंगे, तो मन हल्का होगा और प्रेम में आशा व सकारात्मकता बढ़ेगी। कपल्स अचानक कोई प्यारी योजना बना सकते हैं। सिंगल्स किसी दिलचस्प व्यक्ति से बात करने का साहस महसूस करेंगे। आज ईमानदारी और हिम्मत रिश्तों को आगे बढ़ाती है।

वृषभ (TAURUS) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

आज का प्रेम राशिफल भरोसे, बदलाव और भावनात्मक खुलापन पर जोर देता है। सुबह वृश्चिक राशि का चंद्रदेव साझेदारी में छुपी हुई भावनाओं को सामने ला सकता है। दोपहर में धनु राशि का चंद्रदेव आपका मूड हल्का करेगा और रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी। तुला राशि में शुक्रदेव प्यार भरी बातचीत को सहज बनाते हैं। कपल्स गहरी बातचीत से रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। सिंगल्स किसी समझदार, खुशमिजाज या साहसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मिथुन (GEMINI) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

आज भावनात्मक साफ़गोई और अर्थपूर्ण बातचीत का दिन है। सुबह वृश्चिक राशि का चंद्रदेव आपको पुरानी भावनाओं और रिश्तों के पैटर्न पर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। वक्री बुधदेव पुरानी भावनाएं फिर उभार सकते हैं। दोपहर में जब चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो बातचीत में खुलापन बढ़ेगी। कपल्स ईमानदार बातों से रिश्ता सुधारेंगे। सिंगल्स किसी प्रेरणादायक और सकारात्मक व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं।

कर्क (CANCER) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

आज का प्रेम राशिफल भावनाओं को छोड़कर हल्कापन पाने का संकेत देता है। सुबह वृश्चिक राशि का चंद्रदेव भावनाओं और चाहतों को तीव्र बना सकता है। दोपहर में धनु राशि का चंद्रदेव मन का बोझ कम करेगा और रिश्तों में मजा व हंसी लाएगा। वक्री बृहस्पतिदेव आत्मचिंतन करा रहे हैं, जिससे आप अपनी भावनात्मक जरूरतों को बेहतर समझ पाएंगे। कपल्स दिल की बातों और हंसी–मजाक से करीब आएंगे। सिंगल्स किसी खुशमिजाज या साहसी व्यक्ति से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।