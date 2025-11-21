विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 21 November 2025: प्यार से भरा रहेगा दिन, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:15 AM (IST)

आज यानी 21 नवंबर के दिन कपल्स हीलिंग या रिश्ते में किसी महत्वपूर्ण समझ का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (21 November 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 21 नवंबर का दिन (Zodiac Love Horoscope) चंद्रदेव सुबह वृश्चिक राशि में रहकर गहरी भावनाएं जगा रहे हैं। दोपहर तक धनु राशि में आने पर माहौल हल्का और आशावादी हो जाएगा। वृश्चिक राशि में भारी ग्रह-ऊर्जा ईमानदारी और भीतर की हीलिंग का संकेत दे रही है। धनु राशि की ऊर्जा खुलापन, एडवेंचर और गर्मजोशी बढ़ा रही है। तुला राशि में स्थित शुक्रदेव रिश्तों में संतुलन और नरमाहट जोड़ रहे हैं। बातचीत सहज होगी और भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होगा।

सिंह (LEO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

आज आपके प्रेम जीवन में गंभीर भावनाओं से रोमांटिक उत्साह की ओर बदलाव आएगा। सुबह वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपकी असुरक्षाएं छू सकते हैं, और आपको अपने मन की बातों पर चुपचाप सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोपहर में चंद्रदेव के धनु राशि में आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्यार जताने का उत्साह भी बढ़ेगा। आपकी राशि में केतुदेव अहंकार से जुड़ी आदतों को छोड़ने में मदद कर रहे हैं। इससे भावनाओं को गहराई से समझने का मौका मिलता है। कपल्स आज उत्साह और सामंजस्य महसूस करेंगे। सिंगल्स किसी खुशमिजाज या बुद्धिमान व्यक्ति से मिल सकते हैं। दिल की सुनें —आज रिश्ते सुकून और खुशी दे सकते हैं।

कन्या (VIRGO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

आज भावनाओं की साफगोई और व्यवहारिक जुड़ाव का दिन है। सुबह वृश्चिक राशि का चंद्रदेव आपकी संवेदनशीलता बढ़ाते हैं और आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में मदद करते हैं। वक्री बुधदेव पुरानी यादें और अधूरी भावनाएं वापस ला सकते हैं। दोपहर में धनु राशि का चंद्रदेव गर्माहट और सहजता लाता है, जिससे प्यार जताना आसान बन जाता है। कपल्स शांत और सच्ची बातचीत से रिश्ते को संतुलन में ला सकते हैं। सिंगल्स किसी जमीन से जुड़े, पर खुले विचारों वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

वृश्चिक (SCORPIO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

आज का दिन गहरा, परिवर्तनकारी और भावनात्मक जागरण से भरा है। सुबह चंद्रदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव और वक्री बुधदेव आपकी ही राशि में रहकर तीव्र भावनाओं को सतह पर ला सकते हैं। आपको सच का सामना करने और भावनात्मक खुलापन अपनाने का संकेत मिल रहा है। दोपहर में धनु राशि का चंद्रदेव आपकी ऊर्जा को हल्का करेगा और प्यार जताने में गर्माहट लाएगा। कपल्स हीलिंग या रिश्ते में किसी महत्वपूर्ण समझ का अनुभव कर सकते हैं। सिंगल्स किसी ऊर्जावान और साहसी व्यक्ति को आकर्षक पाएंगे।

तुला (LIBRA) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

आज भावनात्मक गहराई के बाद संतुलन और विस्तार का समय है। सुबह वृश्चिक राशि का चंद्रदेव आपको रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। इससे आप अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार पाते हैं। आपकी ही राशि में शुक्रदेव आपको प्यार जताने का कोमल और सुंदर तरीका देते हैं। दोपहर में धनु राशि का चंद्रदेव आपकी बातचीत में ऊर्जा और स्नेह बढ़ाता है। कपल्स दिल की बातों और हल्के-फुल्के पलों का आनंद लेंगे। सिंगल्स यात्रा, सीखने या किसी सामाजिक दायरे में किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।