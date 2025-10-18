Aaj Ka Love Rashifal 18 October 2025: रिश्ते में नयापन आ सकता है, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:15 AM (IST)

आज यानी 18 अक्टूबर के दिन कुछ राशियों की लव लाइफ में सादगी और भावनाओं में गहराई आएगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि ( 18 October 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

Aaj Ka Love Rashifal 18 October 2025: ऐस्ट्रॉलजर से जानें लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 18 अक्टूबर का दिन (Zodiac Love Horoscope) ज्यादातर समय चंद्रमा के सिंह राशि में रहने से प्रेम में साहस और खुलापन महसूस होगा। बाद में जब यह कन्या राशि में जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिकल समझ प्रेम और जुनून के बीच संतुलन लाएगी।

तुला का प्रभाव सामाजिक संपर्क और रोमांटिक शालीनता को बढ़ाता है, जबकि कर्क में बृहस्पति स्नेह और देखभाल की ऊर्जा देता है। आज का लव राशिफल बताता है कि सच्चा प्रेम ईमानदारी, भावनात्मक संतुलन और करुणा पर आधारित होता है।

सिंह (LEO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल, 18 अक्टूबर 2025

आज चंद्रमा आपके राशि में होने से आत्मविश्वास, जुनून और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। आप आकर्षक और चमकदार रहेंगे, और लोग आपकी गर्मजोशी और सच्चाई की ओर आकर्षित होंगे। तुला राशि में सूर्य, बुध और मंगल आपके प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ा रहे हैं, जिससे संवाद आसान और स्नेहपूर्ण होगा।

सिंगल्स के लिए रोमांटिक अवसर उज्ज्वल हैं। कपल्स खेल-कूद और प्रशंसा के जरिए अपने रिश्ते में नयापन ला सकते हैं। जैसे ही चंद्रमा अपनी ऊर्जा बदलता है, अपने भावनाओं को संतुलित रखना दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा।

कन्या (VIRGO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल, 18 अक्टूबर 2025

आज आपका लव राशिफल प्यार में सादगी और भावनाओं में गहराई लाता है। आपकी राशि में शुक्र आपकी भावनाओं को नाजुक और ध्यानपूर्ण बना रहे हैं। आप देने वाले मूड में रहेंगे, अपने साथी का ख्याल रखना या प्रेम जताने के लिए छोटे-छोटे काम करना चाहेंगे। आज प्रैक्टिकेलिटी और कोमलता में संतुलन बनाना जरूरी है।

सिंह राशि में चंद्रमा छिपी इच्छाओं या खुद को समझने की बात कर सकते हैं, जिससे आप यह सोचें कि आप खुद को कितना प्यार पाने देते हैं। सिंगल्स के लिए कोई आपकी शांत लेकिन आकर्षक उपस्थिति की तारीफ कर सकता है। शाम का समय ईमानदारी और भावनात्मक स्पष्टता लाने में मदद करेगा।

तुला (LIBRA) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल, 18 अक्टूबर 2025

आपकी राशि पर ग्रहों का समर्थन इसे आकर्षक और मोहक बना रहा है। सूर्य, बुध और मंगल आपकी मोहकता और रोमांटिक व्यवहार को बढ़ा रहे हैं। आप स्वाभाविक रूप से अपनी गरिमा और आत्मविश्वास से प्रेम आकर्षित करते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा आपकी सामाजिक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, डेटिंग, दिल की बातें या प्रेम की गर्मजोशी के लिए यह उत्तम समय है।

कपल्स आपसी समझ का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी बनी रहे। जैसे ही चंद्रमा अपनी दिशा बदलने को तैयार होता है, भावनाओं को छोटे-छोटे सराहनीय काम और संतुलन के जरिए जमीन पर रखें।

वृश्चिक (SCORPIO) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल, 18 अक्टूबर 2025

आज का लव राशिफल गहरा और तीव्र है। सिंह राशि में चंद्रमा आपके भावनाओं को सार्वजनिक या स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप प्यार में हैं, तो अपने जज्बात व्यक्त करने का मन होगा। तुला राशि के संतुलन से आपका जुनून कूटनीति के साथ मिलता है, जिससे विवाद से बचा जा सके।

कपल्स शांत बातचीत से गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। सिंगल्स आकर्षक और आत्मविश्वासी व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं। शाम का समय आत्मनिरीक्षण और शांति के लिए अनुकूल है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।