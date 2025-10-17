Aaj Ka Love Rashifal 17 October 2025: भावनाओं को साझा करें, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:15 AM (IST)

आज यानी 17 अक्टूबर के दिन कुछ राशियों की लव लाइफ में साहस और उत्साह भरा होगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि ( 17 October 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

Hero Image

Aaj Ka Love Rashifal 17 October 2025: ऐस्ट्रॉलजर से जानें लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 17 अक्टूबर का दिन (Zodiac Love Horoscope) आकर्षण और क्रिएटिविटी से भरा है। सिंह राशि का चंद्रमा भावनात्मक आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन लाता है। सूर्य, मंगल और बुध तुला राशि में प्रेम में मिठास, शालीनता और कूटनीति प्रदान करते हैं। शुक्र कन्या राशि के प्रभाव से स्नेह में गहराई और समर्पण लाते है। यह दिन दिल से किए गए इशारों, खुले संवाद और सच्चे भावनात्मक आदान-प्रदान के लिए अनुकूल है।

सिंह (LEO)

Singh

आज आपका प्रेम जीवन आत्मविश्वास, आकर्षण और भावनात्मक शक्ति से चमकता है। चंद्रमा आपकी राशि में गर्मजोशी और ध्यान लाते हैं। मंगल और बुध तुला राशि में संचार को बेहतर बनाते हैं।

  • कपल्स: रोमांस आकर्षित और उत्साहित रहेगा।
  • सिंगल्स: किसी के अचानक सामने आ सकते है।
  • सावधानी: अहंकार से बचें और भावनात्मक उदारता अपनाएं।

कन्या (VIRGO)

Kanya (1)

आज प्रेम में कोमलता, वफादारी और भावनात्मक ईमानदारी बनी रहेगी। शुक्र आपकी राशि में सच्चा जुड़ाव और मीनिंगफुल संवाद लाते हैं।

  • कपल्स: सराहना और विचारशील कार्यों के माध्यम से प्रेम दिखाएं।
  • सिंगल्स: काम या साझा रुचियों के माध्यम से आकर्षण संभव।
  • सावधानी: अत्यधिक आलोचना न करें; भावनाओं की मंशा पर ध्यान दें।

तुला (LIBRA)

Tula

सूर्य, बुध और मंगल आपकी राशि में प्रेम में आकर्षण, शालीनता और सेल्फ-एक्सप्रेशन लाते हैं। चंद्रमा सिंह राशि सामाजिक आकर्षण बढ़ाता है।

  • कपल्स: संतुलित संवाद से मेलजोल बढ़ेगा।
  • सिंगल्स: आकर्षक प्रशंसक मिल सकते हैं।
  • सावधानी: अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें; संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक (SCORPIO)

Vrishak

आज प्रेम में आत्मनिरीक्षण और शांत उत्साह रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि भावनाएं जागृत करता है, तुला राशि की ऊर्जा सौम्य संवाद लाती है।

  • कपल्स: भावनात्मक नवीनीकरण और क्षमा का दिन।
  • सिंगल्स: रहस्यमय और दयालु व्यक्ति आकर्षित कर सकता है।
  • सावधानी: भावनाओं को दबाएं नहीं; भरोसे के साथ साझा करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।