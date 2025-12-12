विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 12 December 2025: इन राशियों की लव लाइफ में आएगी बहार, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:15 AM (IST)

आज यानी 12 दिसंबर का दिन हीलिंग, सोच-विचार और संतुलन के लिए अनुकूल है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (12 ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Love Rashifal 12 December 2025: ऐस्ट्रॉलजर से जानें लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 12 दिसंबर के दिन (Zodiac Love Horoscope) चंद्रमा के कन्या राशि में होने से स्पष्टता, बारीकियां और सोच-समझकर निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में होने से आपकी इन्टूशन, भावनात्मक गहराई और परिवर्तन की समझ मजबूत होगी।मंगल के धनु राशि में होने से उत्साह और साहस बढ़ेगा, जबकि बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री होने से आत्मनिरीक्षण पर ध्यान आएगा। इस संयोजन से आज भावनात्मक विकास, समस्याओं का समाधान और महत्वपूर्ण उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह (LEO) — लव राशिफल आज, 12 दिसंबर 2025

Singh

आज रिश्तों में मन का संतुलन और स्पष्टता महसूस करने का मौका मिलेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव प्यार, वित्त या भविष्य की योजनाओं पर सोच-समझकर बातचीत करने का मौका देंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव छिपी हुई भावनाओं को उजागर कर सकते हैं। धनुराशि में मंगलदेव रोमांस में उत्साह और क्रिएटिविटी जोड़ेंगे। कपल्स भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं, जबकि सिंगल्स उस तरह के साथी की ओर खिंचाव महसूस कर सकते हैं जो स्थिर और भावनात्मक रूप से गहरा हो।

कन्या (VIRGO) — लव राशिफल आज, 12 दिसंबर 2025

Kanya

आज भावनाएं, संवाद और इन्टूशन आपके लिए खास होंगे। आपकी राशि में चंद्रदेव मौजूद होने से भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी और आप अपनी गहरी जरूरतों को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव गहरी बातचीत और भावनात्मक ईमानदारी को बढ़ावा देंगे। धनुराशि में मंगलदेव आपको रोमांटिक बहादुरी दिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं—कभी-कभी अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर आकर भावनाओं को साझा करना फायदेमंद रहेगा। आज का दिन दिल से किये गए संवाद और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल है।

वृश्चिक (SCORPIO) — लव राशिफल आज, 12 दिसंबर 2025

Vrishak

आज आपकी भावनात्मक तीव्रता, आकर्षण और स्पष्टता सभी मजबूत हैं। आपकी ही राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव होने से रोमांटिक मैगनेटिज्म और गहरी इन्टूशन मिल रही है। कन्या राशि में चंद्रदेव आपको भावनाओं को सही दिशा में ढालने में मदद कर रहे हैं। धनुराशि में मंगलदेव साहसिक रोमांटिक कदम उठाने की प्रेरणा देंगे। चाहे आप रिलेशनशिप में हों या सिंगल, आज गहरी बातचीत, भावनात्मक ब्रेकथ्रू और गहरे बंधन के संकेत हैं।

तुला (LIBRA) — लव राशिफल आज, 12 दिसंबर 2025

Tula

आज थोड़ा रुककर सोचने और अपनी भावनाएं संतुलित करने पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव आपको शांति से अपनी भावनाओं की जांच करने का मौका देंगे। वृश्चिक में सूर्यदेव और शुक्रदेव रिश्तों में सचाई और गंभीरता ला रहे हैं। बुधदेव भावनात्मक सच्चाइयों को सामने ला सकते हैं। धनुराशि में मंगलदेव आपकी बातचीत में सक्रियता और ऊर्जा जोड़ देंगे। यह दिन रिफ्लेक्शन, हीलिंग और रिश्तों के भीतर शांति बनाये रखने के लिए सही है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।