लव राशिफल 24 सितंबर 2026: धनिष्ठा-शतभिषा नक्षत्र का असर, आज खुलकर सामने आएगी रिश्तों की सच्चाई

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। क्या आज कोई आपको पहले से ज्यादा याद आ सकता है, कोई पुराना डाउट फिर सामने आ सकता है या किसी नए कनेक्शन की वाइब अचानक बदल सकती है? आज का लव राशिफल इन सवालों के संकेत दे सकता है।

कुंभ के चंद्रमा आपको अपनी फीलिंग्स को समझने देंगे, जबकि धनिष्ठा से शतभिषा का बदलाव किसी रिश्ते में पहल या दूरी को सामने ला सकता है। तुला के शुक्र प्यार में अपनापन बढ़ाएंगे और कर्क के मंगल-उच्च गुरु भावनाओं को और गहरा करेंगे।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: अगर किसी नए व्यक्ति से बात शुरू हुई है, तो आज आपको उनकी असली वाइब पहले से ज्यादा समझ आ सकती है। तुला में शुक्र आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुंभ में चंद्रमा आपको जल्दी इम्प्रेस होने से रोक सकते है। आपको उनकी बातों से ज्यादा यह पसंद आएगा कि वे आपके साथ कितने नैचुरल रहते हैं।

रिलेशनशिप में: काम और निजी जिंदगी के बीच आपका ध्यान बंटा रह सकता है। कुंभ राशि के चंद्रमा आपको एक साथ कई चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। इसी वजह से पार्टनर को लग सकता है कि आप उनके साथ हैं, लेकिन पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। आज आपका थोड़ा क्वालिटी टाइम उन्हें किसी बड़े रोमांटिक जेस्चर से ज्यादा अपना लगेगा।

विवाहित: घर से जुड़ी किसी बात पर फैसला लेना पड़ सकता है। कर्क राशि के मंगल घरेलू मामलों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया तेज कर सकते हैं, जबकि उच्च के गुरु समझदारी से बात संभालने में मदद करेंगे। जीवनसाथी की राय सुनेंगे तो फैसला भी आसान होगा और घर का माहौल भी बेहतर रहेगा।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: कोई नया कनेक्शन आज आपको उनकी बातें करने के तरीके से पसंद आ सकता है। कर्क के मंगल और उच्च के गुरु आपकी बातचीत को ज्यादा इमोशनल बना रहे हैं। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंचे जो आपकी बात सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है। यह कनेक्शन धीरे बढ़ेगा, लेकिन इसका असर अच्छा हो सकता है।

रिलेशनशिप में: किसी ट्रिप, आउटिंग या आने वाले दिनों की योजना पर बात हो सकती है। मंगल पहल करवाएंगे और गुरु उसी बातचीत में पॉजिटिव सोच जोड़ेंगे। हो सकता है प्लान छोटा हो, लेकिन उसे साथ तय करते हुए आपको फिर महसूस हो कि रिश्ते में वह पुरानी वाइब अभी भी मौजूद है।

विवाहित: परिवार के साथ बाहर जाना, शॉपिंग या किसी धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। यह कोई फिल्मी डेट नहीं होगी, लेकिन इसी साधारण समय में जीवनसाथी के साथ अपनापन ज्यादा महसूस होगा। आज साथ होना ही सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम बन सकता है।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: कोई एक व्यक्ति इन दिनों आपके दिमाग में काफी जगह बनाए हुए है, तो आज उनके बारे में आपका नजरिया थोड़ा बदल सकता है। कुंभ राशि के चंद्रमा आपको भावनाओं से थोड़ा पीछे हटकर कनेक्शन को समझने देंगे। आपको महसूस होगा कि सिर्फ अच्छी बातचीत काफी नहीं, सामने वाले की तरफ से भी कुछ साफ दिखना चाहिए।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की कोई छोटी बात आपको जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकती है। कन्या राशि के सूर्य और बुध हर डिटेल को पकड़ने की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। एक मैसेज, एक कमेंट या एक बदली हुई टोन पूरे दिन का डाउट न बन जाए। सीधे पूछना आज ओवरथिंकिंग से बेहतर रहेगा।

विवाहित: किसी परिवार वाले या बाहरी व्यक्ति की बात पति-पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा कर सकती है। सूर्य और बुध आपको चीजों को साफ नजर से देखने में मदद करेंगे। पहले जीवनसाथी से बात करें, फिर किसी और की राय को जगह दें।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी व्यक्ति का असर आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु आपकी भावनाओं को मजबूत करेंगे। मंगल अपनी नीच स्थिति के कारण प्रतिक्रिया तेज कर सकते हैं, जबकि गुरु आपको चीजों को थोड़ा समझकर देखने का मौका देंगे। इसलिए क्रश स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में उसे रिश्ते का नाम देना जरूरी नहीं है।

रिलेशनशिप में: आज आपको पार्टनर की मौजूदगी कुछ ज्यादा ही चाहिए होगी। कुंभ राशि के चंद्रमा आपकी साझेदारी को फोकस में लाएंगे, जबकि कर्क में मंगल-गुरु फीलिंग्स को गहरा करेंगे। आपको शायद कोई लंबी बात नहीं करनी है, बस उनका साथ चाहिए। आज यही छोटा सा साथ आपको बहुत अपना महसूस करा सकता है।

विवाहित: परिवार से जुड़ा कोई मुद्दा आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मंगल आपकी प्रतिक्रिया तेज कर सकते हैं, लेकिन उच्च के गुरु आपको बात को संभालने का मौका देंगे। जीवनसाथी की बात सुनकर आपको महसूस होगा कि दोनों की सोच अलग होने के बावजूद इरादा एक ही है।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: किसी दोस्त या परिचित की छोटी-सी केयर आज आपका ध्यान खींच सकती है। तुला राशि के शुक्र बातचीत और सोशल कनेक्शन में आकर्षण बढ़ाएंगे। लेकिन आपकी तरफ से फीलिंग्स तुरंत सामने नहीं आएंगी। आप पहले यह देखना चाहेंगे कि सामने वाला सिर्फ अच्छा बोलता है या सच में आपको समझने की कोशिश भी करता है।

रिलेशनशिप में: नाराजगी होने पर आप थोड़ा साइलेंट हो सकते हैं। केतु का प्रभाव आपको अपनी भावनाओं को भीतर रखने की तरफ ले जा सकता है। लेकिन आज चुप रहने से ज्यादा फायदा बात करने में है। जो बात आपको हर्ट कर रही है, उसे साफ कहेंगे तो पार्टनर के लिए आपको समझना आसान होगा।

विवाहित: थकान और जिम्मेदारियां आज आप दोनों के समय को प्रभावित कर सकती हैं। कर्क राशि के मंगल और गुरु भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत बढ़ाएंगे। जीवनसाथी की ओर से मिला छोटा सा सहयोग भी आपको काफी अपना लग सकता है। उनके प्रयास को नोटिस करना आज जरूरी रहेगा।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी की स्मार्टनेस आपको उनके लुक्स से ज्यादा आकर्षित कर सकती है। आपकी राशि में सूर्य और बुध होने से बातचीत, ह्यूमर और इंटेलिजेंस आपकी पसंद को प्रभावित करेंगे। कुंभ राशि के चंद्रमा आपको सामने वाले को एक अलग एंगल से देखने देंगे। एक अच्छी चैट धीरे-धीरे क्रश में बदल सकती है।

रिलेशनशिप में: आज आपकी फीलिंग सही हो सकती है, लेकिन उसे रखने का तरीका ज्यादा मायने रखेगा। बुध आपको अपनी बात साफ कहने में मदद करेंगे, लेकिन हर बात की लंबी एक्सप्लेनेशन रिश्ते को भारी कर सकती है। पार्टनर को आपकी पूरी सोच नहीं, आपकी सच्ची फीलिंग समझनी है।

विवाहित: दिन को थोड़ा रिलैक्स रखने की जरूरत होगी। काम और जिम्मेदारियों के बीच साथ कॉफी, छोटी ड्राइव या सिर्फ कुछ देर बेवजह बातें करना रिश्ते को बेहतर महसूस करा सकता है। आज आपको किसी बड़ी एक्टिविटी से ज्यादा शांत साथ की जरूरत होगी।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी राशि में शुक्र हैं, इसलिए आपका चार्म आज अपने आप नजर आएगा। लेकिन इस बार आपको सिर्फ अटेंशन से खुशी नहीं मिलेगी। शुक्र आपको ऐसे कनेक्शन की तरफ खींचेंगे जहां सामने वाला भी आपकी फीलिंग्स का जवाब दे। जो व्यक्ति बार-बार गायब होता है, उसका क्रेज आज थोड़ा कम हो सकता है।

रिलेशनशिप में: कोई बात भीतर जमा है तो आज उसे छिपाए रखना मुश्किल होगा। कुंभ राशि के चंद्रमा प्यार को थोड़ा हल्के लेकिन ईमानदार नजरिए से देखने में मदद करेंगे। आप अपनी जरूरत साफ कह पाएंगे और बात को अनावश्यक ड्रामा बनने से भी रोक सकते हैं।

विवाहित: घर का कोई काम या साझा जिम्मेदारी आज रिश्ते के लिए अच्छा मोमेंट बन सकती है। आपकी राशि में शुक्र होने से तालमेल बेहतर रहेगा। आज “किसने ज्यादा किया” वाली गिनती छोड़कर साथ काम करेंगे तो अपनापन ज्यादा महसूस होगा।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी खास व्यक्ति से बात थोड़ी ज्यादा पर्सनल हो सकती है। कुंभ के चंद्रमा बातचीत को नया नजरिया देंगे और आपको अपनी फीलिंग्स छिपाने की बजाय उन्हें समझने का मौका मिलेगा। अगर सामने वाला आपकी बातों में सच में रुचि ले रहा है, तो आप भी उनके सामने थोड़ा खुल सकते हैं।

रिलेशनशिप में: कोई पुरानी बात फिर मन में आ सकती है। मीन राशि के वक्री शनि आपको पुराने अनुभवों से तुलना करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन आज अतीत को वर्तमान का जवाब मानना जरूरी नहीं है। पार्टनर का आज का व्यवहार पुराने दर्द से अलग भी हो सकता है।

विवाहित: जीवनसाथी की तरफ से कोई प्यारा मैसेज, कॉल या छोटा सरप्राइज आपका मूड बदल सकता है। आज उस पल को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। कभी-कभी छोटा सा जेस्चर ही याद दिला देता है कि रिश्ते में अपनापन अभी बना हुआ है।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: दोस्त की जान-पहचान के जरिए किसी नए व्यक्ति से कनेक्शन बन सकता है। तुला राशि के शुक्र सोशल सर्कल में आकर्षण बढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई कैजुअल बातचीत जल्दी दिलचस्प लग सकती है। शुरुआत को लेकर ज्यादा सोचने की बजाय देखें कि सामने वाला भी बातचीत को उतनी ही सहजता से आगे बढ़ा रहा है या नहीं।

रिलेशनशिप में: अगर आपको लगता है कि रिश्ते की वाइब कुछ दिनों से थोड़ी ऑफ है, तो आज उसे क्लियर करने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि के चंद्रमा आपको बात को शांत होकर देखने देंगे। तंज या पुरानी शिकायत की जगह अपनी असली फीलिंग बताना ज्यादा असरदार रहेगा।

विवाहित: परिवार की कोई जिम्मेदारी अचानक सामने आ सकती है। कर्क राशि के मंगल उस जिम्मेदारी को थोड़ा भारी महसूस करा सकते हैं, जबकि उच्च के गुरु सहयोग की राह खोलेंगे। जीवनसाथी को साथ लेने पर आपको सिर्फ मदद नहीं, मानसिक राहत भी मिलेगी।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपको अपनी लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है। कुंभ राशि के चंद्रमा आपको यह देखने देंगे कि कौन सा कनेक्शन आपको सच में सुकून देता है और कौन सिर्फ आपका समय ले रहा है। अब बार-बार बदलती वाइब से ज्यादा कंसिस्टेंसी आपको आकर्षित करेगी।

रिलेशनशिप में: कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु रिश्ते को भावनात्मक रूप से एक्टिव रखेंगे। इसलिए पार्टनर की कोई छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। आज प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकना जरूरी होगा। हर डिफरेंस को “रिश्ता खराब हो रहा है” वाली कहानी बनाने की जरूरत नहीं है।

विवाहित: काम और रिश्ते के बीच समय निकालना आज चुनौती हो सकता है। लेकिन जीवनसाथी को लगातार “बाद में” कहने से दूरी बढ़ सकती है। दिन का थोड़ा समय पहले से उनके लिए रखना रिश्ते में सुकून और अपनापन दोनों बनाए रखेगा।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज चंद्रमा आपकी राशि में हैं और आपकी फीलिंग्स सबसे ज्यादा आपकी अपनी नजर में रहेंगी। राहु की मौजूदगी जिज्ञासा बढ़ा सकती है, इसलिए कोई नया, अलग या थोड़ा अनयूज़ुअल व्यक्ति आपको अचानक दिलचस्प लग सकता है। कनेक्शन एक्साइटिंग होगा, लेकिन पहले यह समझिए कि आपको व्यक्ति पसंद है या सिर्फ नई वाइब।

रिलेशनशिप में: आज छोटी बात को लेकर तुरंत रिएक्ट करने से बचना बेहतर होगा। चंद्रमा आपकी राशि में होने से फीलिंग्स साफ महसूस होंगी, लेकिन राहु किसी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा भी बना सकते हैं। पार्टनर से सीधे पूछेंगे तो वह क्लैरिटी जल्दी मिल सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं।

विवाहित: घर की जिम्मेदारियां और अपनी निजी जरूरतें एक साथ ध्यान मांग सकती हैं। आप शायद समाधान देने के मूड में हों, लेकिन जीवनसाथी को इस समय सिर्फ आपका समय चाहिए हो। उनकी बात पूरी सुनने पर आपको असली जरूरत समझ आएगी।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: किसी दोस्त के साथ आज आपकी फीलिंग्स बदल सकती हैं। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु आपकी रोमांटिक ऊर्जा को मजबूत करेंगे, इसलिए पुरानी जान-पहचान अचानक क्रश जैसी लग सकती है। आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति के साथ सब हमेशा सहज था, उनके लिए अब दिल में कुछ ज्यादा है।

रिलेशनशिप में: आपकी राशि में वक्री शनि पुराने इमोशनल पैटर्न को सामने ला सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि के चंद्रमा आपको उनसे थोड़ा पीछे हटकर देखने का मौका देंगे। कोई पुराना मुद्दा फिर उठे तो इस बार बातचीत का फोकस “क्या हुआ था” से ज्यादा “अब क्या चाहिए” पर जा सकता है।

विवाहित: जीवनसाथी का कोई छोटा सा सपोर्ट आज आपको बहुत अपना महसूस करा सकता है। पांचवें हिस्से को सक्रिय कर रहे मंगल और उच्च के गुरु रिश्ते में प्यार जताने की इच्छा बढ़ाएंगे। कोई बड़ा प्लान जरूरी नहीं होगा। साथ बैठकर बिताया गया शांत समय ही काफी रहेगा।

निष्कर्ष 24 सितंबर का लव राशिफल आपको प्यार में एक जरूरी फर्क समझा सकता है। हर अट्रैक्शन रिश्ता नहीं बनता और हर शांत कनेक्शन साधारण नहीं होता। कुंभ के चंद्रमा आपको फीलिंग्स को थोड़ा दूरी से समझने देंगे, धनिष्ठा से शतभिषा का बदलाव सोच और व्यवहार दोनों पर ध्यान बढ़ाएगा। तुला के शुक्र बराबरी तलाशेंगे, जबकि कर्क के मंगल और उच्च के गुरु भावनाओं को गहरा रखेंगे। आज प्यार को समझने के लिए सिर्फ यह मत देखिए कि कौन आपकी ओर खिंच रहा है, यह भी देखिए कि कौन आपके साथ सच में बना हुआ है।