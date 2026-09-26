लव राशिफल 26 सितंबर 2026: पुरानी यादें देंगी दस्तक या बढ़ेगा प्यार? मीन राशि के चंद्रमा का लव लाइफ पर होगा असर

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 26 सितंबर 2026 का लव राशिफल उन भावनाओं को सामने ला सकता है जिन्हें आप रोजमर्रा की व्यस्तता में पीछे छोड़ देते हैं। मीन राशि के चंद्रमा मन को ज्यादा संवेदनशील बनाएंगे और पूर्णिमा का प्रभाव पुरानी यादों, रिश्तों और परिवार से जुड़ी भावनाओं को उभार सकता है।

कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु लगाव को गहरा करेंगे, जबकि तुला राशि के शुक्र प्रेम में आकर्षण बनाए रखेंगे। ऐसे में आज किसी पुराने रिश्ते की याद, पार्टनर की एक बात, किसी करीबी की मुलाकात या परिवार का माहौल आपकी लव लाइफ की दिशा बदल सकता है।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आज दूर बैठे किसी व्यक्ति की आवाज या मैसेज आपके भीतर ऐसी खुशी जगा सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। तुला राशि के शुक्र आपकी राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए आकर्षण के साथ किसी रिश्ते को लेकर गंभीरता भी बढ़ सकती है। दोपहर बाद तुला में प्रवेश करते बुध आपकी बातचीत को और स्पष्ट करेंगे। किसी अधूरे कनेक्शन को लेकर मन में चल रही बात कहने का मौका बन सकता है।

रिलेशनशिप में: काम की व्यस्तता आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर कर सकती है। मीन राशि के चंद्रमा आपको महसूस कराएंगे कि पार्टनर को आपकी मौजूदगी चाहिए, सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां निभाना नहीं। आज उनकी किसी बात को बाद के लिए टालने के बजाय वहीं सुन लेना बेहतर रहेगा।

विवाहित: घर और काम दोनों की जिम्मेदारियां साथ चलेंगी। कर्क राशि के उच्च गुरु का प्रभाव रिश्ते में समझ की जगह बनाएगा, लेकिन मंगल भावनाओं को तेज कर सकते हैं। इसलिए घर से जुड़ी किसी चिंता के बीच जीवनसाथी के साथ नरमी बनाए रखना जरूरी होगा।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: किसी पुराने व्यक्ति या पुरानी बातचीत का असर आज फिर महसूस हो सकता है। मीन राशि के चंद्रमा आपको याद दिलाएंगे कि हर अधूरी कहानी जरूरी नहीं कि दोबारा शुरू हो, लेकिन हर अधूरी भावना भी अनदेखी नहीं की जा सकती। दोस्तों के साथ बाहर निकलने से आपका मन हल्का होगा और किसी नए परिचय की गुंजाइश भी बनेगी।

रिलेशनशिप में: आज पार्टनर के साथ अकेले समय की जरूरत महसूस होगी। तुला राशि के शुक्र रिश्तों में अपनापन बढ़ा रहे हैं, इसलिए भीड़ और सामाजिक गतिविधियों से दूर मिले कुछ शांत पल आप दोनों को भावनात्मक रूप से करीब ला सकते हैं। कोई पुरानी बात उठे तो उसमें पुरानी नाराजगी जोड़ने के बजाय बात को वहीं तक रखें।

विवाहित: परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जीवनसाथी के साथ थोड़ा निजी समय रिश्ते की थकान कम करेगा। आज कोई बड़ा रोमांटिक प्लान जरूरी नहीं है। साथ बैठना, दिन की बातें करना और एक-दूसरे को समय देना ही काफी रहेगा। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: आज प्रेम की शुरुआत से ज्यादा आपको लोगों की मौजूदगी और अपनी सामाजिक दुनिया संभालने में व्यस्त रहना पड़ सकता है। वक्री शनि की गंभीर ऊर्जा आपको रिश्तों में जल्दबाजी से रोक सकती है। इसलिए कोई नया व्यक्ति अच्छा लगे भी, तो आप उसे तुरंत अपनी जिंदगी में जगह देने के बजाय पहले समझना चाहेंगे।

रिलेशनशिप में: काम की भागदौड़ सीधे रिश्ते में उतर सकती है। मीन राशि के चंद्रमा आपकी भावनाओं को नरम रखेंगे, लेकिन समय की कमी आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। पार्टनर कुछ कहना चाहें तो उन्हें बीच में रोकना या बाद में सुनने का वादा करना दूरी बढ़ा सकता है।

विवाहित: घर के किसी बड़े की वजह से आपकी योजना बदल सकती है और कपल टाइम कम हो सकता है। फिर भी जीवनसाथी को यह समझाना जरूरी होगा कि समय की कमी का मतलब उनकी अहमियत कम होना नहीं है। दोस्तों का साथ भी आज मानसिक राहत देगा।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज दिल पुराने रास्तों पर लौट सकता है। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु भावनाओं को गहरा कर रहे हैं, इसलिए किसी पुराने रिश्ते, पुरानी याद या कभी खास रहे व्यक्ति का असर आज ज्यादा महसूस हो सकता है। आपको यह भी समझ आने लगेगा कि आप उस व्यक्ति को मिस कर रहे हैं या उस दौर की अपनी फीलिंग्स को।

विवाहित: अपनी इच्छाओं और परिवार की अपेक्षाओं के बीच मन खिंच सकता है। इस समय जीवनसाथी को अपने पक्ष में खड़ा करने के बजाय उनसे खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। आज बहुत ज्यादा भावुक होकर लिया गया फैसला बाद में भारी लग सकता है।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको किसी कनेक्शन को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। तुला राशि में शुक्र और दोपहर बाद पहुंचने वाले बुध आपकी बातचीत और सामाजिक जुड़ाव को सक्रिय करेंगे। संभव है कि जिस व्यक्ति को लेकर आप अब तक कन्फ्यूज थे, उनके बारे में कोई छोटी बात आपके मन को साफ कर दे।

रिलेशनशिप में: दिन के शुरुआती हिस्से में मन थोड़ा उलझ सकता है, लेकिन बाद में पार्टनर के साथ समय मिलने से भावनाएं सहज होंगी। आज किसी इच्छा को मन में दबाकर रखने के बजाय उनके साथ साझा करना रिश्ते को हल्का करेगा।

विवाहित: परिवार और परंपराओं से जुड़ा कोई विषय आज रिश्ते के बीच आ सकता है। किसी बड़े की सलाह बेवजह की दखल नहीं, बल्कि स्थिति को शांत करने वाली वजह बन सकती है। जीवनसाथी के साथ मन की कोई इच्छा साझा करने का भी अच्छा समय रहेगा।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी व्यक्ति को लेकर आपकी राय अपने मन से कम और आसपास के लोगों की बातों से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। मीन राशि के चंद्रमा भावनाओं को गहराई देंगे, इसलिए किसी दोस्त की छोटी-सी टिप्पणी भी आपको अपने कनेक्शन पर डाउट करा सकती है। अपनी फीलिंग्स का फैसला किसी और के नजरिए से न करें।

रिलेशनशिप में: कर्क राशि के मंगल आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया तेज कर सकते हैं, इसलिए छोटी बात भी बहस की शुरुआत बन सकती है। वहीं उच्च के गुरु आपको बात को बड़े संदर्भ में देखने की समझ देंगे। आज पार्टनर की बात पूरी सुनना उस स्थिति को संभाल सकता है जिसे जल्दबाजी बिगाड़ सकती है।

विवाहित: दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। घर में किसी मामले पर आपकी राय मांगी जा सकती है। जीवनसाथी के साथ भी हर छोटी बात को बहस बनाने के बजाय आज वातावरण को सहज रखना ज्यादा जरूरी होगा।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: तुला राशि के शुक्र आज आपको सिर्फ आकर्षक नहीं, बल्कि इमोशनली नोटिसेबल बना सकते हैं। किसी नए व्यक्ति की ओर ध्यान जाएगा तो उनका लुक ही नहीं, बात करने का अंदाज भी आपको प्रभावित करेगा। दोपहर 12:41 बजे तुला में बुध के आने के बाद बातचीत में और स्पष्टता आ सकती है। पहली मुलाकात में ही कुछ खास महसूस हो तो भी कनेक्शन को थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की कोई बात दिल पर लग सकती है और वहीं से छोटी नाराजगी शुरू हो सकती है। शुक्र रिश्ते में जुड़ाव बनाए रखेंगे, इसलिए समस्या दूरी की नहीं बल्कि उस पल की भावनात्मक प्रतिक्रिया की होगी। जवाब देने से पहले थोड़ा समय लेना रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा।

विवाहित: परिवार या जीवनसाथी की किसी टिप्पणी को जरूरत से ज्यादा निजी न बनाएं। शनि की गंभीरता और मीन चंद्रमा मिलकर मन को ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आज हर बात का अर्थ निकालने के बजाय माहौल को सामान्य रहने देना ज्यादा समझदारी होगी।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिलचस्प लग सकती है। कर्क राशि के गुरु आपकी भावनाओं को खुलापन देंगे और मंगल आकर्षण को ज्यादा व्यक्तिगत बना सकते हैं। इसलिए किसी की मौजूदगी आपको सिर्फ अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि भीतर तक असर कर सकती है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ बाहर निकलना या कुछ समय साथ बिताना रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है। लेकिन मीन राशि के चंद्रमा आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, इसलिए सामने वाले की एक बात पर जरूरत से ज्यादा अड़ जाने का खतरा रहेगा। प्यार में अपनी बात जरूरी रखें, लेकिन जिद को उसकी जगह न लेने दें।

विवाहित: बच्चों या परिवार से जुड़ी चिंता आज प्रेम के साथ चल सकती है। शनि की दृष्टि आपकी जिम्मेदारी की भावना बढ़ाती है, इसलिए आप अपनों की जरूरतों को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। जीवनसाथी को अपनी चिंता में शामिल करने से मन भी हल्का होगा।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज घर की व्यस्तता प्रेम से ज्यादा आपका ध्यान खींच सकती है। वक्री शनि की गंभीर ऊर्जा आपको सामाजिक दिखावे से दूर रख सकती है, लेकिन बाहर निकलने या शॉपिंग के दौरान किसी से सहज बातचीत आपका मूड बदल सकती है। फिलहाल इसे बस एक अच्छी मुलाकात की तरह लें।

रिलेशनशिप में: घर का माहौल कई चीजों से भरा रहेगा, इसलिए पार्टनर के साथ सामान्य समय भी कम लग सकता है। तुला के शुक्र सामाजिक और साझेदारी वाले पलों को सुखद बनाएंगे, इसलिए साथ बाहर निकलना आपके दोनों के लिए अच्छा ब्रेक साबित हो सकता है।

विवाहित: धार्मिक कार्यक्रम, मेहमान और घर की जिम्मेदारियां साथ चलेंगी। इस बीच जीवनसाथी के साथ बाहर निकलना या शॉपिंग करना आपको दोनों को हल्का करेगा। आज घरेलू चिंता अकेले रखने के बजाय उनके साथ बांटना रिश्ते में अपनापन बढ़ाएगा। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज नई शुरुआत से ज्यादा पुराने अनुभव आपके मन में रह सकते हैं। मीन राशि के चंद्रमा और वक्री शनि दोनों आपको भावनाओं को गंभीरता से देखने पर मजबूर करेंगे। किसी नए व्यक्ति को लेकर आकर्षण हो भी तो आप पहले यह समझना चाहेंगे कि वह आपके जीवन में सचमुच जगह बनाने लायक है या सिर्फ उस पल की पसंद है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर से नाराजगी हो सकती है और शब्द इस पूरे दिन का सबसे संवेदनशील हिस्सा बन सकते हैं। कर्क राशि के मंगल भावनात्मक प्रतिक्रिया तेज कर सकते हैं, इसलिए गुस्से में कही बात बाद में खटक सकती है। आज जवाब देने से पहले रुकना रिश्ते के लिए बहुत जरूरी रहेगा।

विवाहित: परिवार के किसी सदस्य के साथ यात्रा या बाहर जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उसी दौरान पुरानी बात फिर चर्चा में आ सकती है। जीवनसाथी के सामने हर बात पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ बातों को जाने देना बेहतर होगा।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी मुलाकातों का दायरा बढ़ सकता है। तुला राशि में शुक्र और दोपहर बाद बुध की मौजूदगी सामाजिक बातचीत को आकर्षक बना सकती है। घर आए मेहमान या आसपास की किसी मुलाकात के दौरान कोई व्यक्ति आपकी जिज्ञासा बढ़ा सकता है। बातचीत साधारण होगी, लेकिन उसका असर शायद बाद में महसूस होगा।

रिलेशनशिप में: आज रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरत शांत बातचीत की रहेगी। मीन राशि के चंद्रमा आपको अपनी भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करेंगे, इसलिए पार्टनर की बात को समझना आसान होगा, बशर्ते आप अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ा धीमा रखें।

विवाहित: घर का माहौल चहल-पहल वाला रह सकता है। मेहमानों और परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश होगा। जीवनसाथी के साथ घर के काम में साथ देना आज किसी बड़ी डेट से ज्यादा प्यारा कपल मोमेंट बन सकता है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: मीन राशि के चंद्रमा आज आपकी भावनाओं को बहुत गहरा बना देंगे। किसी की कही बात या उनका व्यवहार आपके मन में देर तक रह सकता है। सुबह पूर्वाभाद्रपद आपको किसी रिश्ते की गहराई पर सोचने को मजबूर कर सकता है और फिर उत्तराभाद्रपद उसी भावना को और गंभीर रूप दे सकता है। ऐसे में किसी नए कनेक्शन को लेकर उत्साह हो, तो भी निजी बातें धीरे-धीरे साझा करें।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। मीन राशि के चंद्रमा आपको भावुक बनाएंगे, जबकि वक्री शनि पुरानी बातों को फिर सामने ला सकते हैं। इसलिए आज अपनी बात कहने के साथ उनकी बात सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा। परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से मन की बात करने पर भावनात्मक बोझ कम हो सकता है।