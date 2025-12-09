Aaj Ka Love Rashifal 9 December 2025: मिथुन राशि के कपल्स फ्यूचर की प्लानिंग पर करेंगे चर्चा, एस्ट्रोलॉजर से जानें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर कोमलता, सहानुभूति और स्नेह को बढ़ाएंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर रिश्तों में गहरा आत्ममंथन और नजदीकियां बढ़ाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से कर्क राशि (today love rashifal in hindi) का दैनिक लव राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर आपके स्वभाव को नरम बनाएंगे। आप भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील महसूस करेंगे। आपको अपनापन, भरोसा और स्नेह की जरूरत महसूस होगी। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर गहरे प्रेम की चाह बढ़ाएंगे। आप हल्के रिश्तों की बजाय सच्ची नजदीकी चाहेंगे। मंगलदेव धनु राशि में रहकर आपको भावनाएं खुलकर कहने का साहस देंगे। कपल्स पुराने भावनात्मक घावों पर बात करेंगे और भरोसा दोबारा बनेगा। सिंगल्स किसी भावनात्मक या आध्यात्मिक सोच वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today)

आज का लव राशिफल भावनात्मक स्थिरता और स्नेह बढ़ाएगा। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर दिल से बातचीत को आसान बनाएंगे। आप अपने मन की बात साफ और प्यार से जाहिर करेंगे। सूर्यदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर आकर्षण को गहरा करेंगे। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर प्रेम में आकर्षण बढ़ाएंगे। मंगलदेव धनु राशि में रहकर भावनात्मक उलझनों पर बात करने का साहस देंगे। कपल्स आपसी समझ से रिश्ते मजबूत करेंगे। सिंगल्स किसी भरोसेमंद और भावनात्मक व्यक्ति को आकर्षित करेंगे।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today)

आज का दिन भावनात्मक सच्चाई समझने में मदद करेगा। बृहस्पतिदेव आपकी राशि में वक्री रहकर प्रेम की प्राथमिकताओं पर सोच करवाएंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर भावनात्मक सुकून को जरूरी बनाएंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर रिश्तों की गहराई दिखाएंगे। मंगलदेव धनु राशि में रहकर खुलकर बात करने का हौसला देंगे। कपल्स भविष्य और अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे। सिंगल्स किसी शांत लेकिन गहरे भाव वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं।