Aaj Ka Love Rashifal 7 January 2026: ये कपल्स भविष्य की राह करेंगे पर चर्चा, जानिए किसका पार्टनर देगा साथ?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव याद दिलाते हैं कि बात करते समय समझदारी और संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है। राशि के जातकों के लिए कपल्स के लिए धैर्य फायदेमंद रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Daily Love Horoscope) का लव राशिफल।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today)

चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं, इसलिए आज आप रोमांटिक लाइमलाइट में रहते हैं। आत्मविश्वास, आकर्षण और प्यार जताने की चाह पूरी तरह जागी रहती है।

धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव जुनून, ईमानदारी और आकर्षण को और तेज करते हैं। वहीं आपकी राशि में केतु देव याद दिलाते हैं कि अहंकार छोड़कर सच्चे जुड़ाव पर ध्यान देना जरूरी है।

कपल्स के बीच गर्मजोशी और रोमांस बढ़ता है, और सिंगल्स बिना मेहनत के लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। आज प्यार और आत्म-अभिव्यक्ति दोनों के लिए मजबूत दिन है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) आज दिल की बात कहने से पहले थोड़ा भीतर झाँकना जरूरी है। चंद्रदेव सिंह राशि में रहकर अवचेतन भावनाओं और अंदरूनी जरूरतों को सामने लाते हैं, जिससे भावनात्मक स्पष्टता आती है।

धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव नरमी और पॉजिटिविटी के साथ बातचीत करने में मदद करते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव भावनात्मक उम्मीदों को दोबारा समझने का संकेत देते हैं।

कपल्स के लिए धैर्य फायदेमंद रहेगा, वहीं सिंगल्स किसी कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। आज प्यार भीतर की समझ से गहराता है।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today)

आज का लव राशिफल खुशी, रोमांस और सोशल हार्मनी लेकर आता है। चंद्रदेव सिंह राशि में रहकर दोस्ती और रोमांटिक एक्सप्रेशन को एनर्जाइज करते हैं, जिससे प्यार हल्का-फुल्का, गर्मजोशी भरा लगता है।

धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव दिल से और खुलकर बात करने में मदद करते हैं। मीन राशि में शनि देव भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं।

कपल्स दोस्तों या सोशल मौकों पर साथ समय बिताकर खुश रहेंगे, वहीं सिंगल्स किसी आकर्षक और कॉन्फिडेंट व्यक्ति को अपनी ओर खींच सकते हैं। आज प्यार आपसी सराहना से गहराता है।