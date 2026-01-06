Aaj Ka Love Rashifal 6 January 2026: तुला वाले कपल्स रोमांटिक पलों का लेंगे मजा, पढ़ें लव राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रमा सिंह राशि में आते ही आत्मविश्वास, आकर्षण और रोमांटिक एक्सप्रेशन बढ़ेगा। मिथुन राशि में वक्री गुरु रिश्तों में संवाद से जुड़ी सीख देते हैं। क्या कहना है और कैसे कहना है, इस पर ध्यान जरूरी रहेगा। राहु–केतु रिश्तों में कर्म से जुड़े सबक और आत्मिक जुड़ाव को सक्रिय करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Daily Love Horoscope) का लव राशिफल।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आप प्यार के मामले में पूरी तरह सेंटर स्टेज पर रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप खुलकर प्यार जताना चाहेंगे और सामने से भी अपनापन पाने की उम्मीद रहेगी। धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल प्रेम में जोश और सच्चाई बनाए रखते हैं।

आपकी राशि में केतु अहंकार से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को छोड़ने की सीख देते हैं, ताकि रिश्ता सच्चाई से जुड़ सके। कपल्स के बीच जुनून और नजदीकियां बढ़ेंगी, वहीं सिंगल्स बिना कोशिश के ध्यान आकर्षित करेंगे। आज का दिन रोमांटिक एक्सप्रेशन के लिए बहुत मजबूत है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today)

आज दिल की बात कहने से पहले अंदर झांकने की जरूरत है। चंद्रमा सिंह राशि में होने से दबे हुए जज्बात सामने आ सकते हैं और खुद पर शक छोड़ने का समय है। धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल नरमी और सच्चाई के साथ बात रखने में मदद करेंगे।

मिथुन राशि में वक्री गुरु आपकी भावनात्मक उम्मीदों पर दोबारा सोचने को कहते हैं। कपल्स को एक-दूसरे को भरोसा दिलाने से फायदा होगा। सिंगल्स किसी आत्मविश्वासी और खुले स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज प्यार अंदरूनी स्पष्टता से आगे बढ़ेगा।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today)

चंद्रमा के सिंह राशि में आते ही आज प्यार में खुशी, रोमांस और सोशल गर्माहट बढ़ेगी। भावनाओं का इजहार हल्का-फुल्का और प्यार भरा रहेगा। धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल खुले दिल से बातचीत और साथ में उत्साह को बढ़ावा देते हैं। मीन राशि में शनि भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

कपल्स साथ में हंसी-मजाक और रोमांटिक पलों का आनंद लेंगे, वहीं सिंगल्स किसी आकर्षक और कॉन्फिडेंट व्यक्ति को अपनी ओर खींच सकते हैं। आज प्यार आपसी सराहना से खिलता है।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today)

आज प्रेम जीवन में जिम्मेदारी और भविष्य को लेकर सोच बढ़ सकती है। चंद्रमा सिंह राशि में होने से रिश्तों में कमिटमेंट और लंबे लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। धनु राशि की ऊर्जा आपको भावनाओं पर नियंत्रण रखने के बजाय खुलेपन और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करती है।

मिथुन राशि में वक्री गुरु भावनात्मक विकास पर सोचने का मौका देते हैं। कपल्स भविष्य की दिशा पर बात कर सकते हैं, वहीं सिंगल्स किसी महत्वाकांक्षी और एक्सप्रेसिव व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे। आज प्यार में स्पष्टता और आत्मविश्वास जरूरी है।