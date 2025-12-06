Aaj Ka Love Rashifal 6 December 2025: रिश्ते में बढ़ेगा भरोसा और प्यार, जानें धनु से मीन राशि का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 06 दिसंबर (Zodiac Love Horoscope) के दिन मिथुन राशि में चन्द्रदेव हल्की बातचीत, हल्की छेड़छाड़ और बौद्धिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। शाम में बुधदेव के वृश्चिक में जाने से भावनाएं गहरी होती हैं, जिससे ईमानदार और खुली बातचीत की जरूरत बढ़ती है।

वृश्चिक राशि में मंगलदेव और शुक्रदेव प्रेम को शक्तिशाली, आकर्षक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। मिथुन में वक्री गुरुदेव रिश्तों में आत्मचिंतन बढ़ाते हैं। आज का दिन शुरु करके भावनात्मक गहराई की ओर बढ़ने वाला दिन है। धनु (SAGITTARIUS) आज प्रेम में भावनात्मक समझ और खुली बातचीत बढ़ती है। मिथुन में चन्द्रदेव दिल से बातचीत को बढ़ावा देते हैं। वृश्चिक की ऊर्जा आपकी भावनाओं को गहरा करती है। शाम में बुधदेव वृश्चिक में जाकर आपको पुरानी भावनाओं और अनकही बातों से जोड़ते हैं।

कपल्स ईमानदार बातचीत से भरोसा बढ़ाएंगे। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं जो भावनात्मक और बौद्धिक दोनों तरह से जुड़ाव लाए। आज जिज्ञासा और भावनात्मक गहराई का अच्छा संतुलन है। मकर (CAPRICORN)

आज आप बातचीत के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करते हैं। मिथुन में चन्द्रदेव दबी भावनाएं भी आसानी से बाहर लाते हैं। वृश्चिक की ऊर्जा रोमांटिक जरूरतों को गहरा बनाती है। शाम को बुधदेव वृश्चिक में जाकर आपको अपने साथी की भावनाएं समझने में मदद करते हैं।

कपल्स ईमानदारी से बात कर विश्वास बढ़ा सकते हैं। सिंगल्स किसी भावनात्मक व्यक्ति से मिल सकते हैं। आज भावनाएं खुलकर व्यक्त करना सही रहेगा। कुंभ (AQUARIUS)

आज रोमांस में एक्सप्रेशन और भावनात्मक जागरूकता बढ़ती है। मिथुन में चन्द्रदेव नटखटपन और बौद्धिक जुड़ाव लाते हैं। वृश्चिक की ऊर्जा अंदर की भावनाएं उजागर करती है। शाम में बुधदेव वृश्चिक में जाकर बातचीत को गहरी और परिवर्तनकारी बनाते हैं।

कपल्स छिपी भावनाओं को समझकर भरोसा मजबूत कर सकते हैं। सिंगल्स किसी गहरे, आकर्षक और भावनात्मक व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। आज मीनिंगफुल बातचीत रिश्तों को आगे बढ़ाती है। मीन (PISCES)