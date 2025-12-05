विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 5 December 2025: दिल की सुनें इस राशि के जातक, जानें धनु से मीन राशि का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:30 AM (IST)

आज यानी 05 दिसंबर के दिन कपल्स के लिए दिल से की गई बातें रिश्ते मजबूत करेंगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं धनु से मीन राशि ( ...और पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 05 दिसंबर (Zodiac Love Horoscope) के दिन सुबह वृषभ राशि में स्थित चन्द्रदेव भरोसा, स्नेह और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं, शाम को मिथुन राशि में प्रवेश करते चन्द्रदेव चंचलता, संवाद, हंसी और हल्के-फुल्के रिश्तों की ऊर्जा बढ़ाते हैं।

वृश्चिक राशि में स्थित ग्रह देवों का प्रभाव दिन भर प्रेम में गहराई और सच्चाई लाता है। आज का दिन भावनात्मक रूप से स्थिर, रोमांटिक रूप से गहन और मानसिक रूप से जुड़ने के लिए अत्यंत शुभ है।

धनु (SAGITTARIUS)

वृषभ राशि के चन्द्रदेव धैर्य और भावनात्मक स्थिरता लाते हैं। वृश्चिक राशि की ऊर्जा प्रेम में आत्म-विश्लेषण कराती है। बुध देव संवेदनशील बातों को सहजता से व्यक्त करने में मदद करते हैं। रात में मिथुन चन्द्रदेव रोमांस को मजेदार और संवादपूर्ण बनाते हैं।

  • कपल्स—नर्म भावनाओं के बाद हल्की-फुल्की बातचीत।
  • सिंगल्स—कोई चंचल और मानसिक रूप से तेज व्यक्ति आकर्षित कर सकता है।

मकर (CAPRICORN)

वृषभ राशि के चन्द्रदेव प्रेम में गर्मजोशी और स्थिरता बढ़ाते हैं। वृश्चिक ऊर्जा भावनात्मक विश्वास और निकटता मजबूत करती है। बुध देव संवाद को गहरा और सार्थक बनाते हैं। रात में मिथुन चन्द्रदेव खुलापन और विचारों की अभिव्यक्ति बढ़ाते हैं।

  • कपल्स—दिल से की गई बातें संबंध मजबूत करेंगी।
  • सिंगल्स—कोई विचारशील और संवेदनशील व्यक्ति आकर्षित कर सकता है।

कुंभ (AQUARIUS)

वृषभ चन्द्रदेव धैर्य और भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हैं। वृश्चिक प्रभाव प्रेम में गहराई और जुनून लाता है। बुध देव संवाद को स्पष्ट करते हैं। रात में मिथुन चन्द्रदेव रोमांस में चंचलता जोड़ते हैं।

  • कपल्स—सुबह स्थिरता, शाम चुलबुलापन।
  • सिंगल्स—कोई बुद्धिमान, प्रेमपूर्ण और अभिव्यक्तिपूर्ण व्यक्ति आकर्षित हो सकता है।

मीन (PISCES)

वृषभ राशि के चन्द्रदेव आज आपको सहजता, सुरक्षा और स्नेह देते हैं। वृश्चिक ग्रह का प्रभाव प्रेम में गहराई, अंतर्ज्ञान और आकर्षण बढ़ाता है। बुध देव संवाद को नरम और स्पष्ट करते हैं। रात को मिथुन चन्द्रदेव संवाद, हंसी और मानसिक जुड़ाव बढ़ाते हैं।

  • कपल्स—दिल की निकटता और फिर उत्साहपूर्ण बातचीत।
  • सिंगल्स—कोई भावनात्मक रूप से समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति मिल सकता है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।