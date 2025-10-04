Aaj Ka Love Rashifal 4 October 2025: इन राशियों का पार्टनर के साथ अच्छा बीतेगा दिन, पढ़ें लव राशिफल

आज का लव राशिफल बताता है कि आज पुराने पैटर्न तोड़ने प्यार को ताजा करने और रोमांचक नए अनुभव अपनाने का सही दिन है। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (4 October Love Horoscope) की लव लाइफ के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, जिससे आपके रिश्ते थोड़े अलग, भविष्य का अनुमान करने वाले और भावनात्मक रूप से गहरे लगेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल प्रेम में निष्पक्षता, संतुलन और साफ संवाद पर जोर देंगे, जबकि सिंह राशि में शुक्र प्रेम में जोश और रोमांस की रंगत लाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आज का लव राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) चंद्रमा कुंभ राशि में आपके सामाजिक और रोमांटिक जीवन में ऊर्जा लाएंगे। आज का दिन दोस्तों और समान सोच वाले लोगों से जुड़ने के लिए बेहतरीन है। तुला राशि में मंगल आपके रिश्तों में संतुलन और उत्साह लाएंगे। आज का लव राशिफल बताता है कि कपल्स साथ में दोस्तों के साथ समय बिताएं या नया अनुभव लें। सिंगल्स किसी अनोखे इंसान से मिल सकते हैं जो उनकी रोमांचक इच्छाओं को बढ़ा दे। आज प्यार में साहसी लेकिन लचीले बनें।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) चंद्रमा कुंभ राशि में आपके प्रेम जीवन में अनदेखे बदलाव ला सकते है, जिससे आपको लचीलापन अपनाना होगा। सिंह राशि में शुक्र आपकी चाहत और स्नेह को बढ़ाएंगे। तुला राशि में बुध याद दिलाएंगे कि प्यार में संतुलित बातचीत जरूरी है। आज का लव राशिफल बताता है कि कपल्स स्थिरता और ताजगी का मिश्रण पाएंगे। सिंगल्स किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिसकी सोच परंपरागत नहीं है और जो प्रेम में नया दृष्टिकोण दे। नए अंदाज को अपनाना रिश्तों में वृद्धि लाता है।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) आपकी राशि में गुरु आपको आकर्षण और समझदारी देंगे, जबकि चंद्रमा कुंभ राशि में आपके प्रेम जीवन में ज्ञान और रोमांच लाएगा। तुला राशि में बुध बातचीत को सहज बनाएंगे। आज का दिन प्रेम में खुलापन और खेल-खेल में मस्ती लाने का है। जोड़े बातचीत और हंसी-मजाक में अपनी मजबूती पाएंगे। सिंगल्स किसी अलग तरह के, बुद्धिमान व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं। आज जिज्ञासा और खुलेपन से रोमांस खास होगा।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) चंद्रमा कुंभ राशि में आपके भावनात्मक गहरे रिश्तों को उभारेगा। यह आपको स्वतंत्रता और घनिष्ठता के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तुला राशि में मंगल रिश्तों में हल्की तनाव ला सकते हैं, लेकिन सिंह राशि में शुक्र आपको प्यार में गर्मजोशी और उदारता दिखाने की याद दिलाएंगे। आज का लव राशिफल बताता है कि कपल्स बिना बंधन डाले भावनाओं को साझा करें। सिंगल्स किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो उन्हें नई भावनात्मक दृष्टि दे। आज भावनात्मक स्वतंत्रता और लगाव में संतुलन जरूरी है।