Aaj Ka Love Rashifal 4 December 2025: मकर राशि वाले कपल्स दिल से दिल जोड़ने वाली करेंगे बात, पढ़ें आज की सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज प्यार सिर्फ बातों से नहीं छोटी-छोटी क्रियाओं, ध्यान और संवेदनशीलता से दिखेगा। भावनात्मक ट्रांसपेरेंसी आज बेहद लाभ देगी। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि (Daily Love Horoscope Today) के जातकों का लव राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपको रिश्तों में धैर्य और समझ देते हैं। वृश्चिक ऊर्जा खुद की समझ बढ़ाती है, जिससे आप दिल की असली इच्छाओं को पहचान पाएंगे। बुधदेव बातचीत में साफ सोच लाते हैं।

कपल्स ईमानदार बातचीत से जुड़े रहेंगे। सिंगल्स किसी भावनात्मक रूप से गहरे व्यक्ति से कनेक्शन महसूस कर सकते हैं।

आज प्यार भरोसे और ईमानदारी से बढ़ेगा।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today)

वृषभ के चंद्रदेव आपको रिश्तों में सुरक्षा, भरोसा और खुलापन देते हैं। वृश्चिक ग्रह रोमांस और गहराई बढ़ाते हैं।

बुधदेव संचार को सहज बनाते हैं।

कपल्स दिल से दिल जोड़ने वाली बातें करेंगे। सिंगल्स किसी समझदार, धैर्यवान और भावनात्मक रूप से संवेदनशील व्यक्ति से जुड़ सकते हैं।

आज प्यार स्थिरता और भावनात्मक सुरक्षा देता है।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today)

आज चंद्रदेव भावनात्मक नरमी और स्थिरता लाते हैं। वृश्चिक ग्रह आपको भीतर की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। बुधदेव बातचीत में साफ सोच लाते हैं।

कपल्स मीनिंगफुल और दिल से जुड़े संवाद करेंगे। सिंगल्स किसी शांत, केयरिंग और गहरे स्वभाव वाले व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं।

आज प्यार दिल से दिल तक पहुंचता है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today)

आज आपकी संवेदनशीलता और इन्टूशन बेहद तेज है। वृषभ में चंद्रदेव आपको भावनाओं में संतुलन देते हैं। शुक्रदेव और मंगलदेव वृश्चिक में जुनून और भावनात्मक गहराई बढ़ाते हैं। बुधदेव से बातचीत सहज होती है।

कपल्स दिल छू लेने वाले पल बिताएंगे। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो दिल से बेहद गहरा और आध्यात्मिक महसूस हो।

आज प्यार कोमल और दिल को छूने वाला है।