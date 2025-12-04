विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 4 December 2025: मेष वालों की पुरानी गलतफहमियां होंगी दूर, पढ़ें लव राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:00 AM (IST)

Aaj ka Love Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार,आज चंद्रदेव वृषभ राशि में विराजमान हैं, जिससे प्यार में स्थिरता, आराम और सहजता बढ़ती है। बातचीत में नरमी ...और पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 4 December 2025: आज सुकून से बढ़े आगे

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 4 दिसंबर का प्रेम राशिफल भरोसे, सच्चाई और धैर्य से जुड़े रिश्तों को मजबूत करता है। वृषभ में चंद्रदेव कोमलता और आराम बढ़ाते हैं, जिससे रिश्तों में सुकून और भरोसा बनता है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से कर्क राशि (today love rashifal in hindi) का दैनिक लव राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

चंद्रदेव वृषभ में हैं, इसलिए आज प्यार में धीमे, सुकून से आगे बढ़ना लाभ देगा। बातचीत सहज रहेगी और पुरानी गलतफहमियां भी धीरे-धीरे मिट सकती हैं। बुधदेव और शुक्रदेव आपकी बातों को और नरम व प्रभावी बनाते हैं।
कपल्स गहरी और शांत बातचीत से नजदीक आएंगे। सिंगल्स किसी शांत, सरल और भावनात्मक रूप से सच्चे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
आज प्यार धीरे-धीरे, ईमानदारी से बढ़ेगा।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपके ही राशि में हैं। आपकी आकर्षकता, आत्मविश्वास और मोहकता अपने चरम पर है। शुक्रदेव और मंगलदेव वृश्चिक में रिश्तों में रोमांस, जुनून और गहरी भावनाएं जोड़ रहे हैं। बुधदेव आपकी बातों को सुगम और मधुर बनाते हैं।
कपल्स के बीच आत्मीयता और भरोसा बढ़ेगा। सिंगल्स किसी भावनात्मक रूप से गहरे और बेहद कनेक्टेड व्यक्ति से मिल सकते हैं।
आज प्यार को महसूस भी करेंगे और दिखा भी पाएंगे।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपको भावनात्मक रूप से जमीन पर उतारते हैं। आप शांत होकर रिश्तों को समझ पाएंगे। वृश्चिक के ग्रह मन के भीतर छिपी भावनाओं को सामने लाकर स्पष्टता देते हैं। बुधदेव बातों में ट्रांसपेरेंसी लाते हैं।
कपल्स किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर धीरे-धीरे समाधान पा सकते हैं। सिंगल्स किसी सच्चे, स्थिर और संवेदनशील व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं।
आज प्यार समझ से बढ़ेगा, जल्दबाजी से नहीं।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today)

वृषभ में चंद्रदेव प्यार में गर्मजोशी और सुरक्षा की भावना बढ़ाते हैं। आज आप भावनाएं खुलकर और सहजता से व्यक्त कर पाएंगे। वृश्चिक ग्रह रोमांस और भावनात्मक गहराई बढ़ाते हैं। बुधदेव घर-परिवार में बातचीत को सहज बनाते हैं।
कपल्स एक-दूसरे का खास ध्यान रखेंगे। सिंगल्स किसी शांत, भरोसेमंद और भावनात्मक रूप से मेल खाने वाले व्यक्ति से जुड़ सकते हैं।
आज प्यार सुकून देता है।

Note - यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।